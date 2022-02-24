НАТО не закроет небо над Украиной: названа причина

При этом США внесли всю Украину в список "закрытого неба"

Одни из действенных шагов против российского агрессора — бесполетная зона над Украиной не будет установлена со стороны НАТО.

Об этом сообщил замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи. По его словам это якобы приведет к "прямому столкновению Альянса с Россией". Он также заявил об усилении поддержки членов НАТО в Восточной Европе.

Отметим, что США расширили бесполетную зону возле Украины. В запретную для американских пилотов зону попали вся Украина, Беларусь и западная часть России. Ограничения не распространяются на военные операции.

Россия атаковала Украину на рассвете 24 февраля — взрывы были слышны в крупных городах страны. Бои продолжаются на юге, севере и востоке Украины. В крупных городах введен комендантский час, а метрополитен стал укрытием. Россия уже ввела, по информации Генштаба ВСУ, 60 батальонно-тактических групп и наступает, в основном, по трем направлениям.

Согласно последним сводкам с фронта — россияне захватили остров Змеиный, где пограничники Украины понесли невозвратные потери.

Также, как сообщает "Телеграф" по сети распространяют фейки, которые нацелены на подрыв обороноспособности Украины. Один из них касается вопроса обеспечения городов электроэнергией. Второй — о мнимом захвате Мариуполя.