Агрессор обстрелял 2 иностранных судна возле порта "Южный": обновленная информация Мининфраструктуры

Российские агрессоры обстреляли в Черном море два судна вблизи порта "Южный". Одно судно шло под флагом Панамы, еще одно – под флагом Молдовы.

Обновленную информацию об этом обнародовало Министерство инфраструктуры Украины.

По информации Поста регулирования движения судов "Южный" и службы капитана порта Южного филиала ГП "АМПУ", в 12:55 на якорной стоянке №358 произошло попадание ракеты в кормовую часть т/х "NAMURA QUEEN".

Судно под флагом Панамы направлялось в порт "Южный" под загрузку зерна. В настоящее время известно о выведении из строя части оборудования. На судне пожар, вызван пожарный буксир. Буксир P&O STAR выдвинулся на помощь. Ситуация контролируемая.

Также по информации Главнокомандующего Вооруженными силами Украины в 12 милях от порта "Южный" корабль Российской Федерации подбил бункеровщик "MILLENNIUM SPIRIT" (под флагом Молдовы).

UPD. По информации службы капитана порта Одесского филиала ГП "АМПУ", попадание ракет произошло в 12:10 на якорной стоянке 355. Судно перевозило 600 тонн мазута и дизеля на борту.

Судно, по предварительным данным, было обстреляно российским военным кораблем. Одна ракета попала в надстройку, другая – в миндель. Произошло возгорание, которое могло при взрыве привести к экологической катастрофе. Члены экипажа оказались в воде и запросили о помощи.

Для тушения пожара к бункеровщику были направлены буксиры Бриз-1, Виктори, ПК-888, КПЛ-99. Для спасения экипажа – SAR 02.

В порт Черноморска поступила команда от Морской поисково-спасательной службы – обеспечить причал каретами скорой для оказания помощи 10 членам экипажа т/х "Millennial Spirit". Двое членов экипажа в тяжелом состоянии, в том числе капитан судна обгорел, у него сломана рука. Другие – в удовлетворительном состоянии.

В 14:15 пострадавшие доставлены в порт Черноморск. Их вывозят на скорых в местную больницу. Бункеровщик на якоре. Ситуация контролируемая.