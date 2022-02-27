Министр инфраструктуры: Делаем все, чтобы российские самолеты, поезда, корабли и грузовики больше не могли передвигаться по Европе

Министерство инфраструктуры работает над налаживанием логистики в стране, оперативной эвакуацией граждан и противодействует попыткам агрессора продвигаться по стране. Об этих вопросах шла речь на встрече президента Украины Владимира Зеленского и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Президент просил передать, что он искренне благодарит десятки тысяч дорожников, железнодорожников, портовиков и моряков, инспекторов безопасности за героическую и важную работу. Вас благодарит вся Украина", — написал министр на своей странице в Facebook.

По его словам, параллельно с работой внутри страны продолжаются постоянные коммуникации с международными партнерами.

"Делаем все, чтобы российские самолеты, поезда, корабли и грузовики больше не могли передвигаться по Европе. Чтобы единственным ответом для оккупанта от всех европейских диспетчеров был один — go f*** yourself", — комментирует Кубраков.

Он отметил, что большая президентская команда работает сейчас над многими процессами, в приоритете – обеспечение армии помощью наших партнеров.

"А дальше нас всех ждет масштабное и всеобъемлющее развитие страны", — добавил глава Министерства инфраструктуры.

Напомним, вчера РЖД запрашивала о возможности "гуманитарного" сотрудничества с Укрзализныцей. В ответ диспетчер предложил им последовать "вслед за русским кораблем". В УЗ отметили, что ответ диспетчера является официальной позицией компании, а любое сотрудничество с Россией прекращено.