Враг готовит захват Одессы с моря: подробности

В ОП отчитались о положении на фронте.

Уже пятые сутки Украина продолжает бороться с агрессором. В направлении северо-западнее Киева противник начал отступать. Речь идет о городах Гостомель, Бородянка, Буча.

Об этом сообщил на брифинге советник Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович сообщил, что в Бердянск вошли оккупационные войска России. Однако они только воспользовались тем, что там не было наших войск.

"Некоторые подразделения РФ отходят (направление северо-западнее Киева). Наша артиллерия продолжает наносить по ним удары. На Черниговском и Сумском направлениях – тишина, на Харьковском – попытки дневного входа в глубь Харькова, которые завершились для россиян очень грустно. Что касается Купянска, то выясняется ситуация, несмотря на запись мэра и многочисленное заверение, что они захватили город. Не все там так просто", — рассказал советник ОП.

Арестович также добавил, что в районе Одессы может высадиться воздушно-морской десант оккупантов, и что ВСУ его готовы встретить.

Напомним, Черкассы и Николаев попали под ракетные обстрелы вслед за Житомиром и Запорожьем.