Россияне теряют наступательный потенциал, но бьют по городам и населению: сводка Генштаба ВСУ

Россия, вероятно, отменит операцию в акватории Черного моря из-за погоды

Россия теряет наступательный потенциал, но продолжает наносить удары по Украине, привлекая к войне белорусское небо. Как передает "Телеграф", об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице ведомства в Фейсбуке во вторник, 1 марта.

Сообщается, что на 24.00 28 февраля РФ ведет огонь по военным и гражданским объектам. К разведке привлекаются самолеты КПС ВС РФ, причем летают они и в воздушном пространстве Беларуси.

В Генштабе отмечают, что в планах захватчика привлечь наиболее подготовленные воинские части Беларуси. В настоящее время они завершают сосредоточение вдоль государственной границы Украины.

Кроме того, речь идет о напряженной ситуации вокруг Киева. Потому как на Полесье противник пытается возобновить наступление в направлении украинской столицы.

В сообщении отмечается, что оккупанты взяли тактику на уничтожение инфраструктуры. Россия наносит ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам, нарушает нормы международного гуманитарного права.

Однако в Генштабе информируют об изменении обстановки в акватории Черного моря. Там в связи с неблагоприятными погодными условиями проведение морской десантной операции в ближайшие сутки украинские военные считают маловероятным. Однако отмечено, что основные силы корабельной группировки Черноморского флота – в пунктах базирования.

Генштаб добавляет, что во всех направлениях наши Вооруженные силы с помощью артиллерии и БПЛА Bayraktar ТВ2 удерживают определенные рубежи.

"Противник не добился успеха ни в одном из направлений", — подытожили в Генштабе.

Напомним, 28 февраля российские захватчики сильно обстреляли Харьков. Огонь велся по мирным районам. Среди гражданского населения есть жертвы. А еще оккупанты попали по подстанциям, из-за чего харьковчане остаются без света, воды и тепла.