Говори оккупанту правду – Укравтодор призывает расставлять биллборды, адресованные солдатам россии
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Укравтодор призывает приобщиться к борьбе на информационном фронте. Призыв прежде всего касается владельцев рекламоносителей.
"Только вдоль украинских трасс – сотни тысяч билбордов. Давайте сделаем так, чтобы на них стало больше сообщений о будущем вражеских солдат", – говорится в сообщении Укравтодора.
Ведомство предлагает владельцам рекламных щитов распечатать макет с текстом о том, что жизнь российского солдата оценена в 11 тысяч рублей (именно такая компенсация предусмотрена для семей погибших на российско-украинской войне, что меньше 100 долларов по нынешнему валютному курсу в рф).
"Каждый владелец рекламоносителей может приобщиться к борьбе на информационном фронте. Украинцы, вы знаете, что делать", – отмечают в Укравтодоре.
"Будь как Укравтодор – говори оккупанту правду о том, что его ждет смерть", – добавляют в ведомстве.
По ссылке – макет для печати, который предлагает использовать Укравтодор.