Говори оккупанту правду – Укравтодор призывает расставлять биллборды, адресованные солдатам россии

Укравтодор призывает приобщиться к борьбе на информационном фронте. Призыв прежде всего касается владельцев рекламоносителей.

"Только вдоль украинских трасс – сотни тысяч билбордов. Давайте сделаем так, чтобы на них стало больше сообщений о будущем вражеских солдат", – говорится в сообщении Укравтодора.

Ведомство предлагает владельцам рекламных щитов распечатать макет с текстом о том, что жизнь российского солдата оценена в 11 тысяч рублей (именно такая компенсация предусмотрена для семей погибших на российско-украинской войне, что меньше 100 долларов по нынешнему валютному курсу в рф).

"Каждый владелец рекламоносителей может приобщиться к борьбе на информационном фронте. Украинцы, вы знаете, что делать", – отмечают в Укравтодоре.

"Будь как Укравтодор – говори оккупанту правду о том, что его ждет смерть", – добавляют в ведомстве.

По ссылке – макет для печати, который предлагает использовать Укравтодор.

https://fex.net/ru/s/amosxyd