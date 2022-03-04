"Настоящие" проблемы российских оккупантов: яркие картинки о новой жизни рф

Отсутствие Apple pay, закрытое небо Европы и другие проблемы россиян

Пока российские войска уничтожают города и населенные пункты Украины, многие жители россии возмущены якобы несправедливыми санкциями в отношении их. Их неудовольствие вызвало нарушение привычного быта и последствия для обычной жизни рф из-за решения путина вторгнуться в Украину.

Примеры возмущений жителей россии опубликовал в телеграм нардеп Алексей Гончаренко. Они размешены на фоне разрушений, которые армия рф сделала в нашей стране.

Многие россияне удивлены, столкнувшись с тем, что мировое сообщество и многие компании не хотят иметь дело с их страной после немотивированного нападения на Украину и обстрелов ракетами и авиабомбами мирного населения Харькова, Чернигова, Мариуполя, Киева, Ахтырки. Многие украинские населенные пункты находятся на грани гуманитарной катастрофы.

При этом в самой россии рубль пробивает дно исторического минимума по стоимости, а первые трупы солдат начали прибывать домой. В россии признали наличие жертв среди солдат, но их количество занижают. По подсчетам украинской стороны потери, включая невозвратные — 9 тысяч человек контингента. Для них "Укрзализниця" уже выделила рефрижераторы.

Как ранее писал "Телеграф", армия рф не знает границ агрессии. Кроме обстрелов городов с детьми и женщинами, они палили по Запорожской атомной электростанции. Там начался пожар.