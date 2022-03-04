Из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск, ряд украинских городов и сел оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Украина просит Красный Крест срочно посодействовать созданию гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, которое ежедневно подвергается обстрелам российской армии.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск, ряд украинских городов и сел оказался на грани гуманитарной катастрофы. Тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации. В этих населенных пунктах не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и централизованного водоснабжения.

Населенные пункты в районах боевых действий, требующие создания гуманитарных коридоров, расположены в Сумской (направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка), Черниговской (восточная и северная части Черниговщины), Харьковской (вся область, кроме юго-восточной части), Киевской (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка), Николаевской (Баштанское, Снигиревское, Березнеговатское направления), Запорожской (Токмакское, Бердянское, Великобелозерское направления), Херсонской (Чаплинка, Каланчак, Геническое и Новокаховское направления), Луганской и Донецкой областях (Волновахский, Мариупольский районы) и др.

"Пожилые люди, женщины и дети не получают медицинскую помощь, малыши рождаются в подвалах, и первое, что они слышат в своей жизни, – это звук взрывов. У мирных жителей нет пищи и питьевой воды, многие из них – люди с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Доведение их до обезвоживания, истощения, страданий от отсутствия своевременной медицинской помощи в XXI веке – не что иное, как пытки. Мы очень надеемся, что президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер сделает все возможное, чтобы как можно скорее развернуть работу в гуманитарных коридорах для сохранения жизни людей", – отмечает координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса Главы государства Татьяна Ломакина.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам, чьи войска обстреляли Запорожскую АЭС.