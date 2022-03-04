Арестович рассказал, когда закончится война

Чиновник высказался о психологии во время войны.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в пятницу, 4 марта, на 9-й день полномасштабного вторжения рф в Украину призвал украинцев отказываться от пораженческих настроений, а также ответил на вопрос, когда завершится война.

Соответствующее видео Алексей опубликовал на свой страничке в Facebook.

Арестович заявил, что у украинцев есть все два выбора на сегодняшний день — "казацкий драйв", либо нытье про "голих, босих та нещасних".

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"Если у нас будет пораженческое настроение, то мы проиграем. Давайте вылазить из настроения "все пропало" до настроения "мы их весело мочим"", — заявил Арестович.

Кроме того, Алексей отметил, что ВСУ сейчас действуют на оценку "выше всяческих похвал".

Также в комментариях под видео один из пользователей Facebook спросил у Алексея: "Как думаете, к лету справимся?" На это чиновник ответил: "Да".

Алексей Арестович ответил на вопрос об окончании войны с Россией

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Европы. 4 марта жители луганского поселка вышли на митинг против "русского мира". Кроме того, в пятницу рф потеряла очередной боевой самолет.