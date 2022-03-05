Моральное и боевое состояние оккупантов ниже нуля — Резников

Российский солдат не получит украинской земли (разве что на два метра вглубь)

Украина уже десятый день противостоит натиску российских фашистских войск. Однако, несмотря на то, что на отдельных направлениях врагу удалось совсем немного продвинуться, под контролем оккупантов нет почти ничего.

Какова сейчас ситуация в Украине и отдельных регионах, на своей Facebook-странице рассказал министр обороны Алексей Резников.

По словам чиновника, наибольших ударов по городам наносит вражеская авиация. Города и села обстреливаются из самолетов и другой боевой техники, используются крылатые ракеты и т.д. Зачастую под обстрелы попадают не только жилые кварталы, но и объекты критической инфраструктуры по типу электростанций.

"Великая" армия показала настоящее нутро — террориста-труса, который способен нападать только на гражданское население — на детей, на женщин, на невооруженное мирное население, — заявил Алексей Резников. — Прицельные обстрелы, бомбардировки и ракетные залпы по жилым кварталам, школам, садикам и больницам, враг уничтожает храмы и церкви, обстреливает вокзалы с тысячами эвакуируемых женщин и детей — это тактика испуганных шакалов".

Также глава Минобороны добавил, что сейчас украинские власти интенсивно работают над гуманитарными "зелеными" коридорами, а также установлением режима тишины хотя бы в нескольких горячих направлениях фронта.

Конкретика по регионам

Наибольшее внимание захватчиков продолжает уделяться столице. Также атакуются приближенные к Киеву города и села, чтобы уменьшить общее сопротивление.

Волынское направление — наши войска удерживают позиции, все почти без изменений.

Северское направление — Чернигов мужественно защищается от оккупационных войск, ВСУ находятся на своих предыдущих позициях. Вблизи Михаила-Коцюбинского остановилась вражеская техника на 200 единиц. Перейти через мост оккупантам не удается, ведь он разрушен.

Слобожанское направление — ведется мощная оборона городов, враг терпит немалые потери из-за огневых поражений.

Приморское направление — больше внимания уделяется прикрытию морского побережья, а также обороне города Николаева, к которому россияне пытаются пробиться со стороны Херсона.

Противник продолжает терять личный состав и технику. Только из авиации было уничтожено 40 вражеских вертолетов и 39 боевых самолетов.

"Моральное и боевое состояние оккупантских войск — ниже нулевого, — подчеркнул Алексей Резников. — Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс".

Добавим, что растет тенденция к сложению оружия русскими солдатами – на это идут уже целые взводы.

Напомним, что о деморализации в рядах оккупантов утверждал и Генштаб ВСУ в утреннем своде и. Также сообщалось, что нередко в плен идут даже офицеры.

Украинцы верят в свою победу, однако такие же настроения поддерживают и иностранные политики, в частности, Госсекретарь США Энтони Блинкен.