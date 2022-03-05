Укр

Думал идти победным маршем: еще одно прозрение российского оккупанта (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Пленный российский солдат на допросе СБУ Новость обновлена 05 марта 2022, 11:23
Пленный российский солдат на допросе СБУ

Оккупант рассказал, как проходило продвижение вглубь украинской территории.

Еще один пленный оккупант рассказал, о приказах начальства перед вторжением в Украину.

Видео "прозрения" русского захватчика разместила СБУ в Facebook.

По его словам, им обещали победный марш и скорейшее возвращение домой.

А как оказалось получили смерть или плен и позор за причастность к преступлениям против человечества.

Пленный солдат-срочник из Екатеринбурга призывает земляков выйти на протесты и прекратить эту бессмысленную войну.

"Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят", — говорит он в плену.

СБУ продолжает документировать показания Гааги. Они будут отвечать за каждый разрушенный дом, за каждую утраченную жизнь.

Отметим, что многие оккупанты сами задаются в плен. Они продолжают рассказывать, что якобы не знали, что их отправили воевать и убивать мирных граждан. Общаясь, с родными, многие плачут и рассказывают правду о войне в Украине.

В ОП призвали российских солдат сдаваться в плен и не становиться "пушечным мясом".

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#Россия #Пленные
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