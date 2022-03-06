"Искореняем путинизм по всему миру": глава МИД Украины сравнил россию с КНДР

Кулеба постоянно веде переговоры с иностранными партнерами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел брифинг, в ходе которого сообщил о количестве добровольцев с 52 стран мира, которые хотят помочь украинским защитникам бороться с российскими оккупантами, а также рассказал о планах украинских властей сделать россию изолированной для всего мира. Брифинг прошел в воскресенье, 6 марта.

Кулеба заявил, что те санкции, которые уже были применены в отношении рф, это только начало "болезненных потерь". Украина совместно с Западными странами уверенно работают над полной международной изоляцией россии.

"Искореняем путинизм по всему миру. Северная Корея такими темпами скоро превратится в территорию свободы по сравнению с Россией", – пообещал глава МИД.

Также Кулеба отметил, то некоторые страны, компании и корпорации "пытаются усидеть на двух стульях", одновременно помогая Украине, и сотрудничая с рф. Пока их не называют, но вскоре "карты будут раскрыты".

Министр считает, что нынешних санкций еще мало, а давление на россию должно нарастать, поэтому новая неделя принесет для россиян новую порцию санкций от G7. Кулеба добавил, что нельзя останавливаться в повышении давления на рф, ведь так она выдохнет, соберется с силами, и может ударить еще сильнее.

Продолжается обсуждение закрытого неба для Украины, прорабатываются разные варианты, как можно очистить украинское небо от российского нападения. В планах украинской власти продолжение давления на Запад в этом вопросе.

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Остается риск вторжения войск Беларуси на территорию Украины из Приднестровья, однако пока этого нет. Также продолжается обсуждение членства Украины в ЕС. Министр считает, что сейчас уникальный момент, чтобы продавливать этот вопрос на всех фронтах.

Как сообщалось ранее, украинское руководство уже давно призывает страны НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной, однако в Альянсе опасаются конфронтации с россией и пока отказывают Украине. Президент Украины Владимир Зеленский уже даже критиковал Альянс за нерешительность, но поблагодарил отдельные страны-участницы, которые продолжают поддерживать нашу страну перед лицом российских оккупантов.