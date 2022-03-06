Укр

К призывам закрыть небо присоединились областные и городские советы по всей Украине

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Подписи под обращением к членам НАТО Новость обновлена 06 марта 2022, 18:45
Подписи под обращением к членам НАТО

Депутаты Ровенского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов обращаются к главам государств и правительств, парламентам государств-членов НАТО и их народам с просьбой закрыть украинское небо.

Об этом на официальном Телеграмм-канале пишет заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Инициативу поддерживают также Ивано-Франковский, Киевский, Винницкий, Черкасский, Ровенский, Днепровский и Тернопольский городские советы.

Все они "обратились к государствам-членам НАТО с поддержкой просьбы президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной", – отмечает Тимошенко.

Кроме этого, сейчас идет сбор подписей среди жителей Запорожья, Луганщины, Ровенщины, Тернопольщины, Буковины.

"Закройте небо, чтобы спасти наших детей!" – говорится в сообщении.

Сейчас "на земле держат небо непобедимые ВСУ", – отмечает Кирилл Тимошенко.

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#Российская агрессия #закрыть небо
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