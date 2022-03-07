Укр

Интернациональный легион в действии: иностранные специалисты-разведчики уже в защите Украины

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Многие иностранцы не против помочь украинской армии Новость обновлена 07 марта 2022, 14:22
Многие иностранцы не против помочь украинской армии

Военнослужащие получили первые приказы

Уже с 7 марта в Украине начали выполнять боевые задания представители спецподразделения, входящего в Интернациональный легион. Речь идет о специалистах, попавших под руководство Главного управления разведки Минобороны.

Такую информацию сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

По словам руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, украинцы высоко ценят все, что иностранные собратья делают для них. Больше всего — конечно, то, что они готовы бороться с нами бок о бок на фронте.

Чиновник убежден, что Россия начала войну против всего мира, а также самого понятия свободы, решив стереть любые границы других государств. Однако так поступают только кровавые захватчики.

"Преступный путинский режим решил повторить судьбу Гитлера и Третьего Рейха: прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения", — подчеркнул Буданов.

Однако он убежден, что совместными усилиями Украины удастся отбросить российских захватчиков и победить.

Следует отметить, что общий Интернациональный легион для защиты Украины все еще формируется. Теперь свои заявки уже прислали граждане более 50 стран, а общее количество желающих — более 20 тысяч.

К тому же, как писал "Телеграф", в Украину уже начали прибывать первые добровольцы с иностранным гражданством. Пока известно о британских военнослужащих.

Теги:
#Украина #Россия #Военнослужащие #Война #Иностранцы
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