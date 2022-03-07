Оккупанты планируют активизировать авиацию: свежая сводка ВСУ по ситуации в Украине
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На некоторых направлениях враг утратил возможность проводить наступательные операции.
Российские оккупанты на 12-й день войны в Украине потеряли тысячи единиц техники и более 11 000 военных, однако даже несмотря на тотальные потери готовятся к активизации авиации.
О таком положении дел в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 7 марта, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Отмечается, что оккупанты намерены привлечь авиацию, которая будет наносить удары по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для этого, по данным Генштаба, стягиваются силы в Республику Беларусь.
"В населенном пункте Мила Киевской области подразделение из кадыровских наемников производит обстрелы мирного населения", — отметили в ВСУ.
Что касается других направлений, то ситуация выглядит так:
- В пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон и в восточной части Донецкого операционного района продолжается оборонная операция и охрана важных районов и путей передвижения, оборона города Киева.
- На остальных территориях, приближенных к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны, в частности, вдоль государственной границы Украины.
- Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника, противовоздушное прикрытие важных (критических) объектов Украины и группировок войск.
- В Конотопе и Ахтырке враг потерял до 50 процентов личного состава и сейчас почти не имеет возможности наступательных операций.
В Генштабе отметили, что коварство оккупантов в том, что они занимаются террором мирного населения, обстреливая населенные пункты и гуманитарные конвои. Однако морально-психологическое состояние противника крайне низкое и ухудшается с каждым днем. На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают свои документы и пытаются вернуться на территорию россии.
Обо всем, что происходит в Украине на 12-й день вторжения оккупантов читайте в материале "Телеграфа": "Война — день 12: новые переговоры, тяжелые бои и появление городов-героев".
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