"Какая война, такая и весна": Зеленский записал новое видео из центра Киева

Президент продолжает поддерживать украинцев

Во вторник, 8 марта, на 13 день полномасштабной войны с россией, действующий президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам.

Видео появилось в Telegram-канале "Украина: оперативно".

На кадрах видно, что украинский гарант находится в центре заснеженного Киева. Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины обращается в своей несколько секундной речи к украинцам и обращает внимание на то, что в столице выпал снег.

"Ну… Какая война, такова и весна. Грустная…", — сказал Зеленский.

После этого президент улыбнулся и добавил: "Но все будет нормально – всех победим".

Обращение президента Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что утром 8 марта украинский президент Владимир Зеленский призвал российскую армию придерживаться требований гуманитарных коридоров и подчеркнул, что за эвакуацией населения следует весь мир. Кроме того, действующий гарант еще раз напомнил, что каждая минута промедления Запада по закрытию неба над Украиной стоит сотен жизней мирных жителей страны.