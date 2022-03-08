Укр

"Какая война, такая и весна": Зеленский записал новое видео из центра Киева

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 08 марта 2022, 12:56
Владимир Зеленский

Президент продолжает поддерживать украинцев

Во вторник, 8 марта, на 13 день полномасштабной войны с россией, действующий президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам.

Видео появилось в Telegram-канале "Украина: оперативно".

На кадрах видно, что украинский гарант находится в центре заснеженного Киева. Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины обращается в своей несколько секундной речи к украинцам и обращает внимание на то, что в столице выпал снег.

"Ну… Какая война, такова и весна. Грустная…", — сказал Зеленский.

После этого президент улыбнулся и добавил: "Но все будет нормально – всех победим".

Обращение президента Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что утром 8 марта украинский президент Владимир Зеленский призвал российскую армию придерживаться требований гуманитарных коридоров и подчеркнул, что за эвакуацией населения следует весь мир. Кроме того, действующий гарант еще раз напомнил, что каждая минута промедления Запада по закрытию неба над Украиной стоит сотен жизней мирных жителей страны.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Обращение
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