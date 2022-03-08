Зеленский: мир уже демонстрирует — либо россия не будет вести войны, либо найдут другую бензоколонку

Президент обратился к украинцам.

Во вторник, 8 марта, на 13-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский традиционно выступил с вечерней речью.

Полное видео выступления Зеленского доступно на YouTube-канале "Офіс президента України".

"Украинцы! Украинки!

Сегодня важные новости.

Соединенные Штаты сделали шаг, который ощутимо ослабит оккупантов.

Заставить платить за агрессию.

Ответить за зло, которое они совершили. За все зло.

Америка запрещает импорт нефти из россии, нефтепродуктов, газа. Уголь.

Запрещает гражданам США какие-либо инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс.

Я благодарен лично президенту Соединенных Штатов Америки Байдену за это решение. За это лидерство. За этот максимально мощный сигнал всему миру.

Он очень прост: каждый цент, уплаченный россии, она превращает в пули и снаряды, летящие в другие суверенные государства.

Или Россия будет уважать международное право и не будет вести войны. Или у нее не будет денег, чтобы эти войны начинать.

Найдут другую бензоколонку.

Но это не только о деньгах.

Запрет на импорт нефти в США ослабит государство-террориста экономически, политически и идеологически.

Ибо это о свободе. О будущем.

О том, куда будет двигаться мир.

Запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из россии вводит и Великобритания.

Я благодарен премьер-министру Борису Джонсону за принципиальность. Которую ожидаешь от главы правительства Британии в трудные времена.

Выступая сегодня в британском парламенте, я вспомнил другие трудные времена. Остальные, но такие подобные.

1940 год.

Когда тирания угрожала, как она думала, небольшому острову. И была уверена, что остров не выдержит жестоких ударов.

Бомбардировок. И блокады.

А вышло, что остров смог больше, чем тирания. Ибо имел мудрость. И выдержку. И друзей. И силу.

И верил в будущее. Свое и свободы в Европе.

Как мы верим.

Как боремся мы.

И как мы – победим.

Взгляните – мир не верит в будущее россии. Не говорит о нем. Ни слова, никакой перспективы.

Они ВСЕ понимают.

Они говорят о нас. Они помогают нам. Они готовятся поддержать наше восстановление.

После войны. Ибо все увидели: для народа, который так героически защищается, обязательно наступит вот это "после войны".

Будет и новый план Маршалла для Украины. Мероприятие сформирует этот пакет поддержки. Сегодня об этом сказал британский премьер.

Человек слова.

Искренний друг Украины.

Уже ожидаем жестких решений от Европейского Союза. Санкционных. Против россии. За эту войну.

О которой авторы еще пожалеют.

Это будет. Обязательно.

И потому так важно – чтобы в руководстве россии осознали: США, Великобританию, Евросоюз, Канаду, Австралию, Японию и другие свободные страны мир будет только подражать.

А значит, его не обмануть. Санкции не обойти. Я благодарен тем россиянам, которые нас поддерживают, выходят на улицы и борются. Сражаются ежедневно за нас и за себя. Потому что борются за мир.

Войну нужно кончать. Надо садиться за стол переговоров. Честных. Предметных.

В интересах людей. А не устаревших убийственных амбиций.

Говорил сегодня с Марком Рютте – премьером Нидерландов. У нас новая страница в отношениях с Нидерландами, спасибо за поддержку. С премьером Израиля Беннетом. Премьером Люксембурга Бетелем. И с президентом Франции Макроном.

Есть поддержка. Есть понимание.

Видимо, вы видели сегодня в новостях историю о том, что ООН якобы не считает российское вторжение войной. Я знаю, это возмутило многих. И не только в Украине.

Благодарен нашей команде.

Мы все выяснили.

Быстро получив заверения – в структурах ООН не будет лжи. Не будет подыгрывания агрессору. Слово "война" будет звучать на этой площадке. Посмотрим.

Мы не позволим никому в мире игнорировать страдания и убийства наших людей.

Наши дети.

Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом было 50.

50 убитых украинских детей за 13 дней войны.

А уже через час стало 52.

52 ребенка.

Никогда не прощу это. И знаю, что Вы никогда не простите оккупантов.

Как Харьков, Мариуполь и другие города.

Вечером они нанесли ракетный удар по Корбутовке в Житомирской области. Разрушили общежитие.

Чем могло угрожать россии общежитие? Каким геополитическим интересам ядерного государства?

Вечная память всем людям, которых убили эти НЕлюди.

Сегодня нам удалось организовать гуманитарный коридор из Сум в Полтаву.

Сотни людей спасены. Гуманитарный груз был доставлен.

Но это только процент того, что нужно сделать. Чего ждут люди.

Мы готовы. Наши грузы – готовы. Наш транспорт – готов.

Но… НЕлюди. Они не готовы.

Они обстреливают маршруты эвакуации.

Они блокируют доставку необходимых продуктов и лекарств для людей.

Что они хотят?

Чтобы украинцы взяли из рук оккупантов.

Это просто пытки.

Сознательные. Системные. Организованы их государством.

Чужой для нас. И безжалостной для всех – даже ее граждан.

Олешки в Херсонской области.

Бердянск и Мелитополь в Запорожской области.

Все города, где украинцы сопротивляются, где протестуют против оккупантов… Знайте: мы с вами.

Мы благодарны.

Грузы все равно будут уезжать. Сколько бы их ни останавливали пули. Гуманитарные коридоры будут все равно работать.

И только время отделяет вас от свободы. Недолгое время.

Верьте в это. Я верю.

И очень этого хочу.

Слава Украине!", — заявил Зеленский.

Напомним, 8 марта Зеленский с громкой речью выступил перед Британским парламентом. Президент дополнил легендарные слова Уинстона Черчилля.

Во вторник стало известно, что Польша готова отдать советские военные самолеты, которые в ближайшем будущем могут помочь Украине в битве за небо, а Япония впервые в истории безвозмездно передала Украине военную амуницию. Также 8 марта в ВСУ рассказали о ситуации на фронте.