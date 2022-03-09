Тимошенко: В Энергодаре началась эвакуация, за жителями Сум и Изюма отправился транспорт

Из Лохвицы в Полтавской области гуманитарная колонна отправилась в Сумы

Из Энергодара в Запорожье отправилась колонна эвакуационных автобусов, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Из Лохвицы в Полтавской области гуманитарная колонна отправилась в Сумы. Колонны из Сум и городов Киевской области будет сопровождать Красный Крест.

Кроме того, эвакуационная колонна выехала за жителями Изюма по маршруту Изюм – Лозовая.

Напомним, ранее Тимошенко сообщал, что сегодня, 9 марта, с 9-00 до 21-00 должны функционировать "зеленые коридоры" для эвакуации по маршрутам:

Енергодар – Запорожье;

Сумы – Полтава;

Ізюм – Лозовая;

Мариуполь – Запорожье;

Волноваха – Покровск;

Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.