Тимошенко: В Энергодаре началась эвакуация, за жителями Сум и Изюма отправился транспорт
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Из Лохвицы в Полтавской области гуманитарная колонна отправилась в Сумы
Из Энергодара в Запорожье отправилась колонна эвакуационных автобусов, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Из Лохвицы в Полтавской области гуманитарная колонна отправилась в Сумы. Колонны из Сум и городов Киевской области будет сопровождать Красный Крест.
Кроме того, эвакуационная колонна выехала за жителями Изюма по маршруту Изюм – Лозовая.
Напомним, ранее Тимошенко сообщал, что сегодня, 9 марта, с 9-00 до 21-00 должны функционировать "зеленые коридоры" для эвакуации по маршрутам:
Енергодар – Запорожье;
Сумы – Полтава;
Ізюм – Лозовая;
Мариуполь – Запорожье;
Волноваха – Покровск;
Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.