Новое преступление в Черном море: оккупанты захватили судно с украинским экипажем

Враг помешал украинскому судну выполнять гуманитарную миссию

Российские оккупанты продолжают игнорировать предложение украинского президента сохранить себе жизнь: они совершили новое военное преступление, захватив гражданское спасательное судно "Сапфир" в территориальных водах острова Змеиный. Об этом пишет Главное управление разведки Минобороны Украины.

Судно двигалось в порт Одессы и выполняло гуманитарную миссию по спасению людей. Одесский координационно-спасательный центр, с которым связался капитан судна, перечислил корабли, которые удерживают экипаж. Это: "Картошка", "Гусар", "Касс", "Аргумент", "Бугель-490", "Витал". Все члены экипажа живы, боцмана отправили на берег.

По данным капитана, оккупантам пришла команда от флота оккупированного Севастополя. Именно в порт этого города и направляет "Сапфир" враг, который принял на себя командование.

"Раньше не мог выйти на связь. На борту "зеленые человечки". Судно захвачено, нахожусь под стволами. Последняя информация: судно снимается с якоря, следует в Севастополь", — говорит капитан "Сапфира" на аудиозаписи, опубликованной разведкой.

В Одесском координационно-спасательном центре классифицировали преступление россиян как пиратский угон и нарушение норм Международного морского права, а также пообещали сделать все, чтобы освободить украинский экипаж.

"Капитан и экипаж спасательного судна "Сапфир", которое захвачено и двигается под управлением пиратов курсом на Севастополь. Мы боролись, боремся и будем бороться за ваше возвращение к семьям. Помните об этом", — сказал представитель центра, предварительно напомнив оккупантам статистику по потерям российской армии.

Переговоры по поводу возврата украинцев уже ведутся. Направлены письма в Международную морскую организацию.

"Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести", — заявили в ГУР.

Напомним, что 25 февраля именно это спасательное судно направили на остров Змеиный, чтобы вывезти 13 якобы погибших пограничников. Уже на следующий день стало известно, что оккупанты не хотели пускать на остров украинцев, включая священника, но само судно при этом отпускать отказывались еще около суток.

Агрессивные действия РФ в отношении украинских судов – это, к сожалению, не исключение, а правило. Так 2 марта враг требовал у гражданского судна стать его "живым щитом", чтобы россияне могли попасть к берегам Одесской области.

На брифинге советник Офиса президента ранее сообщал, что россияне готовятся захватить Одессу с моря. Украина тем временем продолжает доблестно бороться с агрессией РФ: 7 марта наши защитники уничтожили российский корабль.