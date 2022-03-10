Тимошенко опроверг фейки российской пропаганды о якобы побеге команды Президента

Вся команда Президента Украины Владимира Зеленского остается в Киеве и продолжает работу по противостоянию военной агрессии российских оккупантов. Об этом в видеообращении сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По словам Тимошенко, информация о якобы побеге президентской команды не соответствует действительности и является очередной неудачной попыткой дезинформировать украинское общество.

"Я обращаюсь к вам с улицы Банковой у здания Офиса Президента, где сейчас работает Президент и его команда. Буду пытаться делать такие видео как можно чаще", – заявил он.

Также Тимошенко рассказал о работе гуманитарных коридоров, действовавших 9 марта на территории нескольких областей, где наблюдаются основные силы врага.

"Сегодня (в среду, 9 марта – ред.) эвакуировано около 48 тыс человек по трем направлениям: Киевская обл – 3,5 тыс. человек, Сумы – 43 тыс. человек и Энергодар – 1 тыс. человек. Конечно, продолжается эвакуация мирных людей из города Харькова десятками тысяч благодаря "Укрзализныце" и автобусам. Все уже в безопасности", – заверил замглавы ОП.

Кроме того, активно разрабатывается эффективная логистика гуманитарной помощи в тех областях, которые больше всех ведут сопротивление с российскими оккупантами. Уже созданы логистические хабы, благодаря которым регионы получают необходимую помощь.

"Ежедневно около тысячи фур перевозят нашей страной гуманитарную помощь из одной области в другую. Около 1200 тонн гуманитарной помощи перевозит Укрзализныця. Это действительно большая работа, потому что цифры впечатляют. За 9 дней марта уже перевезено 10500 тонн. Наращиваем темпы и объемы, чтобы помощь получили все, кто в ней нуждается", – подчеркнул Тимошенко.

В Офисе Президента уверяют: вся необходима работа ведется, а значит, победа непременно придет.