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Война травмировала психику десяткам миллионов украинцев, и просто жить дальше не выйдет - психолог

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Боевые действия оставили свой отпечаток почти на каждом украинце Новость обновлена 10 марта 2022, 15:24
Боевые действия оставили свой отпечаток почти на каждом украинце

Последствия стресса и переживаний сами не пройдут бесследно

Украинцы не были готовы морально и психологически к военному вторжению россии и обстрелам жилых районов, ввиду чего многие получили душевную травму, и в дальнейшем ее надо будет проработать.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" рассказал психолог и волонтер Валентин Ким.

По его словам, обстрелы, взрывы и сам по себе страх смерти стали тяжелым испытанием, к которому украинцы не были готовы. Некоторым уже сейчас нужна срочная психологическая, а то и психиатрическая помощь. В целом же страдают десятки миллионов украинцев.

"Нужно понимать, что эту травму нужно обязательно потом проработать. С ней нельзя жить дальше. Она будет нас тормозить", — подчеркнул Ким.

Он также добавил, что бывает важно сейчас понять. что чувствует другой человек, не пытаясь его в чем-то убедить или навязать свою точку зрения.

"Это трудно. Но это необходимо прожить — и победить", — добавил специалист.

Кроме прочего, он предложил найти выход для своей ненависти и агрессии, направленной против россиян. Поскольку если эти чувства не выплескивать на деле (хотя бы в волонтерство), то они после обернутся против вас.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из-за войны из Украины выехало уже почти 2 миллиона человек.

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