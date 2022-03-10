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В Офисе президента рассказали, как проходит эвакуация из разных городов

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В Офисе президента рассказали, как проходит эвакуация из разных городов Новость обновлена 10 марта 2022, 16:16

В Офисе президента рассказали о ситуации с эвакуацией гражданского населения и доставкой гуманитарных грузов по состоянию на первую половину дня четверга в разных точках Украины.

"Из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находится около 2000 человек. Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика в Днепр. Доставлен также гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости", — написал в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

На Киевщине, по словам Тимошенко, в Бучу отправились 28 автобусов, которые достигли города.

Из Запорожья в Мариуполь отправились автобусы и гуманитарная колонна, которая везет еду, воду и медикаменты.

А в Сумы отправились 35 эвакуационных автобусов из Лохвицы Полтавской области.

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