США выделяют астрономическую сумму для помощи Украине

Запад поможет Украине пережить гуманитарную катастрофу.

В четверг, 10 марта, на 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что США выделит 50 миллиардов долларов на гуманитарную помощь для Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Белого Дома.

По информации пресс-службы Белого Дома, по итогам совместной пресс-конференции вице-президента США Камалы Харрис и президента Польши Анджея Дуды стало известно, что правительство США планирует выделить 50 млрд долларов для помощи Украине. Деньги будут распределены через Всемирную продовольственную программу Организации объединенных наций (ООН).

Добавим, что в Европе уже рассматривают планы по возрождению инфраструктуры Украины. Британский премьер Борис Джонсон на днях заявил, что для Украины готовят аналог "плана Маршалла".

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты убили больше мирных граждан Украины, нежели военных. Кроме того, 10 марта воин вооруженных сил Украины показал гору уничтоженной военной техники российских оккупантов.