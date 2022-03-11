От Мариуполя до Киевщины: объявлено, какие коридоры для эвакуации будут открыты 11 марта

По ряду направлений планируется доставка гуманитарного груза

11 марта гуманитарные коридоры эвакуации населения будут работать по ряду направлений. Об этом сообщил на официальном Телеграмм-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он обнародовал следующие маршруты:

1. Мариуполь – Запорожье (Мариуполь – Портовское – Мангуш (в обход Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье)

2. Пологи – Токмак – Васильевка-Каменское – Запорожье

3. Волноваха – Покровск (Волноваха – Валерьяновка – Новоадриевка – Кирилловка – Угледар – Покровск)

4. Энергодар – Запорожье

5. Изюм — Малая Камышеваха — Барвенково — Близнюки — Лозовая

6. Буча – Ворзель – Михайловка — Рубежовка — Шпитьки — Белогородка — Киев

7. Гостомель — Буча — Михайловка — Рубежовка — Шпитьки — Петрушки — Белогородка — Киев

8. Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев

9. Микуличи — Немешаево — Ворзель — Михайловка — Рубежовка — Мрия-Петрушки — Белогородка — Киев

10. Андреевка – Липовка – Макаров-Небелица – Ставище – Кочеров-Коростышев – Глубочица – Житомир

11. Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир

12. Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир

По ряду направлений планируется доставка гуманитарного груза. "Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации", – отметил Тимошенко. И добавил, что для эвакуации из пристоличного региона автобусы будут отправлены из Киева.

Заместитель руководителя ОП напомнил, что эвакуация проводится бесплатно, и призвал водителей, которые будут двигаться по гуманитарным коридорам, брать с собой максимальное количество людей.