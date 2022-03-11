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От Мариуполя до Киевщины: объявлено, какие коридоры для эвакуации будут открыты 11 марта

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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От Мариуполя до Киевщины: объявлено, какие коридоры для эвакуации будут открыты 11 марта Новость обновлена 11 марта 2022, 11:23

По ряду направлений планируется доставка гуманитарного груза

11 марта гуманитарные коридоры эвакуации населения будут работать по ряду направлений. Об этом сообщил на официальном Телеграмм-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он обнародовал следующие маршруты:

1. Мариуполь – Запорожье (Мариуполь – Портовское – Мангуш (в обход Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье)

2. Пологи – Токмак – Васильевка-Каменское – Запорожье

3. Волноваха – Покровск (Волноваха – Валерьяновка – Новоадриевка – Кирилловка – Угледар – Покровск)

4. Энергодар – Запорожье

5. Изюм — Малая Камышеваха — Барвенково — Близнюки — Лозовая

6. Буча – Ворзель – Михайловка — Рубежовка — Шпитьки — Белогородка — Киев

7. Гостомель — Буча — Михайловка — Рубежовка — Шпитьки — Петрушки — Белогородка — Киев

8. Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев

9. Микуличи — Немешаево — Ворзель — Михайловка — Рубежовка — Мрия-Петрушки — Белогородка — Киев

10. Андреевка – Липовка – Макаров-Небелица – Ставище – Кочеров-Коростышев – Глубочица – Житомир

11. Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир

12. Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир

По ряду направлений планируется доставка гуманитарного груза. "Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации", – отметил Тимошенко. И добавил, что для эвакуации из пристоличного региона автобусы будут отправлены из Киева.

Заместитель руководителя ОП напомнил, что эвакуация проводится бесплатно, и призвал водителей, которые будут двигаться по гуманитарным коридорам, брать с собой максимальное количество людей.

Теги:
#гумпомощь #Российская агрессия #Эвакуацыя
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