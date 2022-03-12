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Военные преступления путина против детей Украины: 5 главных фактов

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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От войны рашистов в Украине страдают дети Новость обновлена 12 марта 2022, 13:13
От войны рашистов в Украине страдают дети

Онкобольные дети не могут получить в Украине необходимое лечение

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал список военных преступлений владимира путина против украинских детей. От обстрелов россиян мирных людей погибают самые маленькие украинцы.

  1. Город Чугуев. Антон 2008 года рождения. Убит в жилом доме обломками снаряда вооруженных сил рф во время обстрела аэродрома.
  2. Город Ахтырка. Два травмированных ребенка. Один из них умер в больнице. Тяжелые травмы были получены в следствие обстрелов жилых кварталов вооруженными силами рф.
  3. Село Бузова, село Гуривщина. Ростислав 2008 года рождения. Убит обломком снаряда вооруженных сил рф.
  4. Город Мариуполь. Была подтверждена смерть мальчика двух лет от ранений в следствие обстрелов и девочки 6 лет от обезвоживания.
  5. Больница "Охматдет", Киев. Онкобольные дети не могут получать необходимое лечение. Двое детей погибли от ранений снарядами.

Ранее "Телегарф" писал, как живет Мариуполь в осаде рф. На улицах лежат останки людей. Жителям приходиться делиться друг с другом последней едой.

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