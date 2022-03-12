Военные преступления путина против детей Украины: 5 главных фактов
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Онкобольные дети не могут получить в Украине необходимое лечение
Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал список военных преступлений владимира путина против украинских детей. От обстрелов россиян мирных людей погибают самые маленькие украинцы.
- Город Чугуев. Антон 2008 года рождения. Убит в жилом доме обломками снаряда вооруженных сил рф во время обстрела аэродрома.
- Город Ахтырка. Два травмированных ребенка. Один из них умер в больнице. Тяжелые травмы были получены в следствие обстрелов жилых кварталов вооруженными силами рф.
- Село Бузова, село Гуривщина. Ростислав 2008 года рождения. Убит обломком снаряда вооруженных сил рф.
- Город Мариуполь. Была подтверждена смерть мальчика двух лет от ранений в следствие обстрелов и девочки 6 лет от обезвоживания.
- Больница "Охматдет", Киев. Онкобольные дети не могут получать необходимое лечение. Двое детей погибли от ранений снарядами.
Ранее "Телегарф" писал, как живет Мариуполь в осаде рф. На улицах лежат останки людей. Жителям приходиться делиться друг с другом последней едой.
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