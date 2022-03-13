Укр

Пограничники разнесли колонну оккупантов в Харьковской области

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
306
Украинские пограничники вместе с ВСУ отразили атаку в Харьковской области Новость обновлена 13 марта 2022, 00:00
Украинские пограничники вместе с ВСУ отразили атаку в Харьковской области

Враг понес потери в живой силе и боевой технике

Оккупационные войска, которые вторглись в Украину, попали в засаду противотанкового расчета украинских пограничников возле одного из населенных пунктов Харьковской области, после чего потеряли бронированную машину "Тигр" и самоходные артиллерийские установки.

Об этом проинформировала пресс-служба ГПСУ.

"Чтобы не допустить попадания вражеских сил в деревню, военнослужащие Госпогранслужбы точным выстрелом уничтожили бронированный автомобиль "Тигр", шедший в голове колонны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты начали вести ответный огонь, но были подавлены при помощи военнослужащих ВСУ и бросились наутек.

"Кроме подбитого "Тигра", враг имеет потери в самоходной артиллерии", — отметили в ГПСУ.

О количестве ликвидированных оккупантов не сообщается, однако известно, что украинские защитники из боя вышли без потерь.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что из 90 БТГ, которые россия ввела на территорию Украины, 30 уже потеряли боеспособность или же были полностью уничтоженными. Поэтому оккупанты сейчас стараются "наскрести" резервы из числа добровольцев с Кавказа, боевиков ОРДЛО или жителей оккупированного Крыма.

Теги:
#Украина #Россия #ГПСУ
Галина Данильченко
В регионах
Новая Неля Штепа: в Мелитополе экс-"регионалка" перешла на сторону оккупантов и объявила себя "мэром"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Галина Данильченко
Новая Неля Штепа: в Мелитополе экс-"регионалка" перешла на сторону оккупантов и объявила себя "мэром"
Дата публикации
Категория
Автобусы для эвакуации
российские нацисты расстреляли колонну с детьми и женщинами: что известно
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский впервые озвучил число погибших украинских бойцов
Дата публикации
Категория
Образовательный процесс во время войны
В Украине планируют возобновить обучение в 14 областях: подробности
Дата публикации
Категория
Украинская армия не уступает врагу ни на шаг
Война – день 17: первые официальные данные о потерях Украины и продолжение боев