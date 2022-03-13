Пограничники разнесли колонну оккупантов в Харьковской области

Враг понес потери в живой силе и боевой технике

Оккупационные войска, которые вторглись в Украину, попали в засаду противотанкового расчета украинских пограничников возле одного из населенных пунктов Харьковской области, после чего потеряли бронированную машину "Тигр" и самоходные артиллерийские установки.

Об этом проинформировала пресс-служба ГПСУ.

"Чтобы не допустить попадания вражеских сил в деревню, военнослужащие Госпогранслужбы точным выстрелом уничтожили бронированный автомобиль "Тигр", шедший в голове колонны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты начали вести ответный огонь, но были подавлены при помощи военнослужащих ВСУ и бросились наутек.

"Кроме подбитого "Тигра", враг имеет потери в самоходной артиллерии", — отметили в ГПСУ.

О количестве ликвидированных оккупантов не сообщается, однако известно, что украинские защитники из боя вышли без потерь.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что из 90 БТГ, которые россия ввела на территорию Украины, 30 уже потеряли боеспособность или же были полностью уничтоженными. Поэтому оккупанты сейчас стараются "наскрести" резервы из числа добровольцев с Кавказа, боевиков ОРДЛО или жителей оккупированного Крыма.