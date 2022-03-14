Стало известно, сколько детей погибло в Украине от рук русских нацистов

Рашисты постоянно уничтожают мирное население Украины

По состоянию на девятнадцатый день войны из-за обстрелов мирных городов оккупантами из россии в украинском государстве погибли уже 90 детей, более сотни — ранены.

Указанную информацию в понедельник, 14 марта, обнародовали в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора Украины.

Согласно имеющимся сведениям, только за минувшие сутки, 13 марта, в Николаевской области из-за обстрелов гражданской инфраструктуры смертельные травмі получили двое детей, еще столько же ранены.

Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов было полностью разрушено 59 учебных учреждений. В общей сложности оккупанты повредили 379 зданий. Наибольшее количество разрушений зафиксировано в Донецкой области — там от преступных действий рашистов полностью разрушены 119 учебных заведений. В Николаевской области — 30, в Сумской области — 28, в Киевской области — 35, в Херсонской области — 21, в Киеве — 24 зучреждения.

Как отмечают в пресс-центре ювенальных прокуроров, к сожалению, эти цифры не окончательны из-за отсутствия полноценного осмотра мест бомбардировок армией оккупантов.

"Если вы стали свидетелем военного преступления РФ, фиксируйте и присылайте доказательства по этой ссылке.", — призывают жителей Украины ювеналы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что под бомбежку Харьковской области российскими преступниками, в селе под Чугуевым смертельных травм получил шестилетний ребенок.