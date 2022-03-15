"Горят м*скали": в ВСУ показали преступления оккупантов и мастерскую работу военных (видео)

Украинские военные стоят на защите нашего государства

Украина встретила утро 20 дня войны ракетным обстрелом Киева. Окупанты не гнушаются палить по жилым многоэтажкам. Так же они ведут себя и в других городах, и украинские военные умело дают им отпор.

Генеральный штаб ВСУ поделился видео с основными моментами прошедшего, 19 дня со времени нападения россии на нашу родную Украину.

Одна из самых горячих точек – Мариуполь. Враг продолжает безостановочно атаковать город — на видеокадрах с воздуха видно, как над городом поднимается большое облако дыма от пожаров. В Киеве российские войска попали в завод "Антонов" и жилой дом на Оболони.

Но украинские военные порадовали – показали кадры уничтожения врага. Работа "Азова" и Вооруженных сил по вражеской технике мастерская — техника оккупантов пылает, а военные собирают трофейное вооружение, которое будет служить защите нашего государства.

"Горят м*скали", комментирует один из военных то, что захватчики попали в засаду. Украина будет защищать каждый метр нашей земли. Слова президента Украины Владимира Зеленского, которые цитируются в видео, иллюстрируют освободительную борьбу украинского народа против оккупантов из страны-агрессора.

Ранее "Телеграф" писал, что у россиян закончились боеспособные войска в резерве.