Укр

Лесь Подервянский записал обращение: "Маленький пушной зверек крадется к россиянам" (видео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Лесь Подеревянский Новость обновлена 15 марта 2022, 12:45
Лесь Подеревянский

Подеревянский едко прошелся по россиянам

Украинский художник и прозаик Лесь Подеревянский записал обращение к украинцам, проживающем в Бердянске. Писатель выразил уверенность, что скоро русской армии на территории Украины придет конец и призвал украинцев держаться.

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Видео он опубликовал в своем Фейсбуке.

"Бердянск! Украинцы! Так выглядит, что у кацапов все пошло по п***е. Я уже вижу, как маленький пушистый зверок крадется к е***ему кацапскому курятнику, чтобы отгрызть этой твари, этой е***ой курице лапы и две ее головы. Так что держимся украинцы, держимся Бердянск! Еще немного и будет п***а кацапам! Слава Украине!", — сказал Подеревянский в своем обращении.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика! 18+

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Теги:
#Украина #Война #Бердянск
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