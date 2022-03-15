Враг меняет тактику: Арестович рассказал, к чему нужно готовиться
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По мнению чиновника, враг может начать бомбардировку баллистическими ракетами и призвал украинцев быть к этому готовыми
На двадцатый день войны украинских защитников с российскими оккупантами враг решил частично изменить тактику и сосредоточить основные усилия на направлениях зоны ООС, а также городов Мариуполь и Николаев.
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Соответствующую информацию во вторник, 15 марта, на очередном пресс-брифинге обнародовал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.
По его словам, российские нацисты в течение трех суток не применяют боевую авиацию по городам Киев, Харьков и Сумы, ведь они перебросили все свои усилия на бомбардировки в зоне ООС и в городе Мариуполь.
Несмотря на мощное наступление вражеской армии, находящиеся в рядах Вооруженных сил Украины украинские защитники, по мнению Арестовича, продолжают демонстрировать лучшие образцы военного искусства в мире.
Также он отметил, что силы противовоздушной обороны Украины и дальше сосредоточены на уничтожении российских летательных аппаратов и добавил, что нацисты планируют смещать свои основные усилия в направлении ракетных ударов баллистическими ракетами, к чему украинцы обязательно должны быть готовы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что советник президента Украины Алексей Арестович рассказал журналисту Дмитрию Гордону о дальнейшей судьбе временно оккупированного Крыма, отметив, что Украина вряд ли откажется от своих территорий.
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