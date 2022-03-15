Ракетчиков в плен не берут: ССО Украины уничтожили майора оккупантов (фото 18+)

Силы специальной операции Украины ликвидировали еще одного майора

Во вторник, 15 марта, на 20-й день войны в Украине стало известно о ликвидации бойцами ССО ВСУ начальника связи, заместителя начальника штаба в/ч 47130 103-й ракетной бригады вс рф майора Федорова Александра Сергеевича из г. Улан-Удэ (Бурятия).

Об этом сообщает украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Воины ССО ВС Украины как обычно! Слава Нации! Смерть врагам!", — написал Штефан, выложив при этом фото убитого россиянина.

Стоить отметить, что в начале марта командование Сил специальных операций Украины заявили, что брать вражеских артиллеристов в плен не будут, а вместо этого они будут уничтожаться вне зависимости от того являются ли они заряжающими, водителями или командирами расчетов.

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Напомним, что 26 февраля во время безуспешной попытки взять Киев был убит генерал чеченского полка Нацгвардии Магомед Тушаев. А 3 марта появились сообщения о гибели неподалеку от Мариуполя генерал-майора россии Андрея Суховецкого.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале марта под Харьковом бойцы ВСУ убили генерал-майора рф Виталия Герасимова, "отжимавшего" Крым и воевавшего в Чечне.

В понедельник, 14 марта, воины ВСУ ликвидировали командира 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады — полковника рф Сергея Порохню.