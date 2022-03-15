Ракетчиков в плен не берут: ССО Украины уничтожили майора оккупантов (фото 18+)
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Силы специальной операции Украины ликвидировали еще одного майора
Во вторник, 15 марта, на 20-й день войны в Украине стало известно о ликвидации бойцами ССО ВСУ начальника связи, заместителя начальника штаба в/ч 47130 103-й ракетной бригады вс рф майора Федорова Александра Сергеевича из г. Улан-Удэ (Бурятия).
Об этом сообщает украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц").
"Воины ССО ВС Украины как обычно! Слава Нации! Смерть врагам!", — написал Штефан, выложив при этом фото убитого россиянина.
Стоить отметить, что в начале марта командование Сил специальных операций Украины заявили, что брать вражеских артиллеристов в плен не будут, а вместо этого они будут уничтожаться вне зависимости от того являются ли они заряжающими, водителями или командирами расчетов.
Напомним, что 26 февраля во время безуспешной попытки взять Киев был убит генерал чеченского полка Нацгвардии Магомед Тушаев. А 3 марта появились сообщения о гибели неподалеку от Мариуполя генерал-майора россии Андрея Суховецкого.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале марта под Харьковом бойцы ВСУ убили генерал-майора рф Виталия Герасимова, "отжимавшего" Крым и воевавшего в Чечне.
В понедельник, 14 марта, воины ВСУ ликвидировали командира 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады — полковника рф Сергея Порохню.
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