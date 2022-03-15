Израиль отменил безвиз для украинцев: в ОП жестко отреагировали

Израиль приостановил действие безвизового режима для Украины, в которой не один день идет войны

Израиль, который осудил вторжение российских войск в Украину, неожиданно ввела ограничения на въезд для украинцев.

Посчитал такое решение недружественным шагом по отношению к жителям Украины глава ОП Андрей Ермак.

"Мы благодарны Израилю за те усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине. Однако последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают недоумение. Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, который требует немедленного исправления", — отметил политик.

Ермак добавил, что в Украине будут жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам страны и украинцев. Также глава ОП отметил, что сами израильтяне выступают за мир в Украине, так почему бы властям Израиля не прислушаться к своим избирателям.

В комментариях к посту украинцы крайне возмущены подобным поворотом. Вспомнили и о Бабьем Яре, который российские войска разбомбили 1 марта, а также о ежегодном паломничестве евреев в Умани.

Стоить отметить, что в понедельник, 14 марта, Андрей Ермак сообщил, что Израиль начнет впускать бегущих от войны украинцев, чьи родные уже находятся в стране. Таким образом, страна возложила на себя посредническую миссию в завершении агрессии рф против Украины.

Напомним, что ранее премьер Израиля летал в Москву, а затем разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Детали разговора не сообщались, но украинская сторона рассматривала Израиль как одного из возможных посредников для достижения мира.