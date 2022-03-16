"Элиту ВДВ раз***ли по полной, четыре х**хла сожгли 19 машин": аудио разговоров оккупанта

Очередной путинский боец жалуется матери, рассказывая об огромных потерях нацистской армии

Солдаты российской федерации продолжают терпеть неудачи на украинских землях из-за мощного сопротивления украинских защитников и все чаще отмечают в личных телефонных разговорах с близкими и знакомыми свои бесчисленные потери, а также то, как их оставили на произвол судьбы командиры.

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Очередной разговор оккупанта из россии, где он рассказывает матери о потерях нацистской армии и об обещанных вознаграждениях, обнародованных на Ютубе несколькими днями ранее, подробно расшифровал Гасан Гусейнов:

– Что у вас по новостям, мама?

– А что у нас по новостям? Да ни*уя, воюй, и все.

– Угу.

– А у вас что?

- Да ни*уя, мам. Стреляем, и по нам стреляют…

– Да? а*уеть…

– Из минометов бомбили. Двух офицеров ранило, куски мяса на*уй отрезало осколком.

- Когда они там успокоятся, е*аный их в рот?

– Мама, не волнуйтесь сильно, не переживайте, все будет нормально. Как нам сказали, мы уже неделю назад должны были съе*аться отсюда…

Рашист также рассказал о приказах командиров "стоять до последнего" и об обещанных 57 долларов зарплаты в день за убийство людей в Украине. Кроме того, по словам оккупанта, каждому после победы над украинским государством обещали квартиру в украинском Харькове.

-А, помнишь, я тебе говорил, мы должны были прыгать с оружием вся х*йня?

– Угу.

- Прыжки должны быть 23-24 февраля. Сорок пятая бригада прыгнула. Три живых человека только. Это специалисты, это элита е*ать. ВДВ. Кубинка. Вот они прыгнули. Три живых человека только остались у них.

– Расстреляли их?

- Разъ**али их по полной…

– Вот так вот. Но псковских вдвешников тоже много расстреляли.

– Псковский командир застрелился.

Россиянин также жалуется, что российская армия страдает от невероятных потерь, ведь украинские защитники дают им мощное сопротивление, мол, из целого Ульяновского дивизиона осталось всего тридцать человек и всего одна машина.

- Е*ать их конем, когда же они *учка успокоятся, хо**яндия е*aна?

- Вот четыре человека, четыре хохла, ну не х*хли, они чвк.

– Бандеры, бандеры.

– Да, вот они четыре человека сожгли 19 машин. У нас там было больше машин, около тридцати. Они вчетвером сожгли 19 машин на*уй.

Не забыли обсудить и "славных" кадыровцев, которых путин привлек к войне в Украине.

- А это где же, сынок, чеченцы э**ные?

– А, кадыровцы? А, да, это ваще такой угар. Мы сюда ехали, там колонна обожжена, там кадыровские камазы, полностью сгоревшая колонна. Мы давай эти камазы таранить, потому что узко. Эти кадыровцы, они вообще не понимают ни*уя, мам, они е*ашать всех подряд просто, по своим ху*рят. Плюс грабят магазины-ху*ны, им вообще на все пох*й, понимаешь?

Обратите внимание, что на видео 18+ присутствует ненормативная лексика!

Перехват разговора оккупанта

Ранее "Телеграф" сообщал, как Служба безопасности Украины обнародовала еще один перехваченный телефонный разговор российского военнослужащего, в котором он рассказывал, что армия оккупантов прибегла к мародерству на территории Сумской области.