Укр

Жители Скадовска требуют отпустить похищенного мэра: россияне применяют слезоточивый газ (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В Скадовске снова состоялся митинг Новость обновлена 16 марта 2022, 14:02
В Скадовске снова состоялся митинг

Российские оккупанты вернулись в Скадовск.

После того как стало известно о похищении мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха армией рф, жители города вышли на центральную площадь с митингом. Горожане требовали освободить главу города.

Видео с митинга опубликовал нардеп Алексей Гончаренко у себя в Телеграм-канале.

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На площади перед зданием городского совета собралось достаточно большое количество людей с украинскими флагами, которые скандировали: "Мэра!". Отметим, что жителей Скадовска на митинг призвал выйти местный активист Артём Костюченко.

Чтобы разогнать людей, оккупанты открыли огонь и применили слезоточивый газ к людям, стоящим на площади перед горсоветом.

Как сообщалось ранее, российские оккупационные войска вошли в Скадовск 9 марта, тогда они вынесли из здания горсовета все компьютеры, а также блокировали местных жителей, которые собирались на мероприятия к 208 годовщине со дня рождения Тараса Шевченко.

12 марта мэр города Яковлев сообщил, что российская армия полностью покинула город. Однако захватчики решили вернуться.

Теги:
#Митинг #Война #Скадовск
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