Жители Скадовска требуют отпустить похищенного мэра: россияне применяют слезоточивый газ (видео)
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Российские оккупанты вернулись в Скадовск.
После того как стало известно о похищении мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха армией рф, жители города вышли на центральную площадь с митингом. Горожане требовали освободить главу города.
Видео с митинга опубликовал нардеп Алексей Гончаренко у себя в Телеграм-канале.
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На площади перед зданием городского совета собралось достаточно большое количество людей с украинскими флагами, которые скандировали: "Мэра!". Отметим, что жителей Скадовска на митинг призвал выйти местный активист Артём Костюченко.
Чтобы разогнать людей, оккупанты открыли огонь и применили слезоточивый газ к людям, стоящим на площади перед горсоветом.
Как сообщалось ранее, российские оккупационные войска вошли в Скадовск 9 марта, тогда они вынесли из здания горсовета все компьютеры, а также блокировали местных жителей, которые собирались на мероприятия к 208 годовщине со дня рождения Тараса Шевченко.
12 марта мэр города Яковлев сообщил, что российская армия полностью покинула город. Однако захватчики решили вернуться.