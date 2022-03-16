Укр

Харьков держит оборону, ВСУ не отступят ни на метр – Олег Синегубов

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Олег Синегубов Новость обновлена 16 марта 2022, 15:18
Олег Синегубов

Область ждет открытия "зеленого коридора" из Изюма

Российские оккупанты за последние сутки потерпели позорное поражение под Харьковом и в Русских Тышках. Украинские бойцы вынудили противника отступить на прежние позиции. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Харьков держит оборону! Вооруженные Силы Украины не отступят ни на метр!", — подчеркнул глава области.

По словам Синегубова, за минувшие сутки, 15 марта, гуманитарный штаб распространил 17 вагонов и 2 фуры продуктов питания, одежды и медикаментов.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что в течение суток российские войска нанесли более 50 ударов по районам Харькова. "Ночью был ракетный удар в одну из площадей города. В целом с начала активных боевых действий враг использовал кассетные, вакуумные бомбы, крылатые ракеты и "Искандер", — отметил он.

Синегубов также рассказал, что область рассчитывает на открытие "зеленого коридора" из Изюма. "Город разрушен, единственный выход – это эвакуация людей! Сегодня "коридор" россия не согласовала. Делаем все, чтобы провести эвакуацию завтра", – сказал он.

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