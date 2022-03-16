НАТО, оружие, путин-преступник и миротворцы для Украины – анализ важнейших заявлений в ракурсе войны с россией

Украине не "светит" миротворческая миссия НАТО, как и скорое членство в Альянсе, но зато реальны поставки оружия

Со стороны западных партнеров Украины прозвучал ряд важных заявлений в рамках борьбы нашего государства с российской агрессией. Так, сенат США признал путина военным преступником.

А вице-премьер-министр Польши Ярослав Качинский предложил отправить в Украину, против которой россия развязала позорную для себя войну, вооруженную миротворческую миссию НАТО.

Эти шаги союзников, а также ситуацию с евроатлантическими перспективами Украины прокомментировал для "Телеграфа" директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик.

Символическая резолюция и важный урок

"Резолюция Сената США – хорошая, жесткая, в какой-то мере символическая. Но и символический момент резолюции важен. Подчеркивается, что путин – пария, изгой. Что ему никто не должен подать руки. При этом не совсем понимаю, как они дальше собираются быть с ним в каком-то диалоге, если фактически называют его военным преступником. Но, так или иначе, с точки зрения политического, морального давления – правильная резолюция", – уверен Владимир Дубовик.

Куда более важным он считает то, что американцы делают в других сферах. К примеру, выделяют финансовую поддержку Украине в размере13,6 млрд. долларов.

"Плюс – есть поставки вооружения. О некоторых мы не знаем, они не афишируются. И это, пожалуй, правильно. Проблема с поставками тех же самолетов была в том, что все говорили об этом вслух, налево-направо. В итоге ничего не вышло. Возможно, что-то еще переиграют, самолеты дадут. Но урок был такой – западным политикам надо поменьше говорить о том, что они нам передают, что собираются передать. Даже если это самолеты, ПВО и так далее. Пусть лучше россияне уже де-факто об этом узнает, когда мы пустим всё в ход против войск агрессора", – поясняет эксперт.

Что не так с миротворцами для Украины

Что касается предложения польского премьера о миротворческой миссии НАТО в Украине, то оно звучит красиво, но ничего из этого не выйдет, уверен эксперт.

Владимир Дубовик аргументирует:

"Альянс боится даже давать нам самолеты, так что введение наземных войск – исключено. Как бы это не преподносилось – миротворческий контингент или нет. Качинский, думаю, это тоже понимает. Но чтобы как-то поддержать Украину, зная, что в Польше многие хотят более жесткого подхода – он и высказывает подобные предложения. Однако, подчеркиваю, тут ничего, похоже, не выйдет. К сожалению".

По мнению эксперта, максимум, что может произойти – миротворческая гуманитарная миссия ООН, которая может закрыть, к примеру, некоторые западные области, где накапливаются беженцы. И то не факт что это состоится. Ведь россия, остающаяся в Совбезе ООН, может всё заблокировать.

Почему нам нельзя соглашаться на внеблоковый статус

Также Владимир Дубовик обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что сигналы президента Владимира Зеленского о том, что Украине не войти в НАТО, являются "отражением реальности".

"Мы, действительно, не будем входить в НАТО в обозримом будущем. Это уже ясно. Зеленский говорил подобные вещи и раньше. Готовил общественное мнение, в том числе западное. Что мы готовы отказаться от перспективы членства в Альянсе. При этом мы не говорим, что никогда туда не вступим. Лишь – что нас там не ждут в ближайшее время. Важно как это преподнести. Если рф будет это преподносить как свою победу (мол, смотрите, Украина отказалась от НАТО) и это позволит прекратить войну – бог с ними. Нам же надо говорить о том, что мы доказали – можем сами по себе, вне всяких альянсов, давать отпор. Имея, понятно, помощь отдельных заинтересованных стран", – подчеркивает эксперт.

Да, это осознание горькой реальности. Что нас в НАТО сейчас никто не пустит. Но это и сигнал Москве, уверен Владимир Дубовик.

"В то время, когда идут сложные переговоры между украинской и российской рабочими группами, такие заявления, как сделал Зеленский, вполне можно расценивать как сигнал. Как своего рода уступку с нашей стороны для прекращения войны. Вряд ли случайно из рф уже звучат заявления, что их устроит шведский, швейцарский, финляндский или австрийский вариант нейтральности Украины", – акцентирует эксперт.

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Проблема еще и в том, продолжает Владимир Дубовик, что рф хочет некий юридически заверенный договор о внеблоковости Украины. И на это нам идти нельзя.

"Это точно будет переход "красной линии". И тут вопрос – достаточно ли для Москвы будет того, что мы согласимся временно не идти в сторону НАТО? К тому же, превращение Украины в этакую нейтральную Финляндию или Швейцарию, где огромные расходы идут на содержание армии, на военную сферу, сейчас невозможно. И вскоре после окончания войны – тоже. Ведь это – серьезнейшая нагрузка на экономику. А нам еще предстоит отстраивать страну", – поясняет эксперт.

Он уверен, что нам важна военная самодостаточность. И некие союзные договора. Но последние будут иметь ограниченный характер.

"Различные форматы сотрудничества, помощи нам в сфере безопасности – вполне возможны. К примеру, недавно заявленный формат Великобритания-Польша-Украина, и другие. Но это не те соглашения и не те форматы, которые дадут нам четкие, эффективные гарантии безопасности. Мы всегда это понимали, потому и до последнего отказывались отказаться от членства в НАТО. Потому что лишь членство в Альянсе давало нам отдаленную стратегическую перспективу полной защиты и безопасности, – отмечает Владимир Дубовик. – Ведь даже если мы примем определенные российские условия ради скорейшего мира, войска агрессора могут, во-первых, не уйти, во-вторых, снова напасть через какое-то время. Так что нам принципиально важно – идти к членству в НАТО".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США согласовали огромный пакет финансовой помощи для Украины, а также рассказали, каким вооружением готовы поделиться, чтобы помочь официальному Киеву сражаться с россией.

Также "Телеграф" рассказывал, что ПАСЕ выгнала россию и признала Приднестровье оккупированной территорией.