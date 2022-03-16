Укр

Противовоздушные силы Украины разгромили еще десяток самолетов и вертолетов оккупантов: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Оккупанты продолжают терять летательные аппараты Новость обновлена 16 марта 2022, 22:34
Оккупанты продолжают терять летательные аппараты

Российские истребители и бомбардировщики разлетаются вдребезги при встрече с украинскими воздушными силами.

В течение 21-го дня войны с российскими оккупантами украинская противовоздушная оборона уничтожила как минимум 10 воздушных целей врага.

Об этом сообщил спикер Командования Противовоздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Так, украинские военные 16 марта ликвидировали три российских истребителя Су-30см, один истребитель-бомбардировщик Су-34, один самолет неустановленного типа и один беспилотник оперативно-тактического уровня.

Силами противовоздушной обороны Сухопутных войск удалось сбить также истребитель-бомбардировщик Су-34 на севере страны и вертолет Ка-52 армии оккупантов на южном направлении.

Напомним, что украинские военные за сегодня сбили российский самолет Су-34, бомбивший Черниговщину, а его остатки показали на фото. Также утром 16 марта силы ВСУ уничтожили сразу два российских истребителя Су-30, упавших в Черное море. А в Херсонской области украинские военные нанесли удар по технике врага, которая стояла в аэропорту города.

Также украинской разведке удалось получить список российских летчиков, бомбящих мирные города.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с начала войны россия в войне в Украине уже потеряла 13,8 тысячи солдат, 85 самолетов и 108 вертолетов.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Самолеты #Вертолеты #Оккупанты #ВСУ
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