Противовоздушные силы Украины разгромили еще десяток самолетов и вертолетов оккупантов: подробности
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Российские истребители и бомбардировщики разлетаются вдребезги при встрече с украинскими воздушными силами.
В течение 21-го дня войны с российскими оккупантами украинская противовоздушная оборона уничтожила как минимум 10 воздушных целей врага.
Об этом сообщил спикер Командования Противовоздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Так, украинские военные 16 марта ликвидировали три российских истребителя Су-30см, один истребитель-бомбардировщик Су-34, один самолет неустановленного типа и один беспилотник оперативно-тактического уровня.
Силами противовоздушной обороны Сухопутных войск удалось сбить также истребитель-бомбардировщик Су-34 на севере страны и вертолет Ка-52 армии оккупантов на южном направлении.
Напомним, что украинские военные за сегодня сбили российский самолет Су-34, бомбивший Черниговщину, а его остатки показали на фото. Также утром 16 марта силы ВСУ уничтожили сразу два российских истребителя Су-30, упавших в Черное море. А в Херсонской области украинские военные нанесли удар по технике врага, которая стояла в аэропорту города.
Также украинской разведке удалось получить список российских летчиков, бомбящих мирные города.
Ранее "Телеграф" сообщал, что с начала войны россия в войне в Украине уже потеряла 13,8 тысячи солдат, 85 самолетов и 108 вертолетов.
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