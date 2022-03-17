Убитых море, море, просто море: аудио плача оккупанта

Военные армии рф несут огромные потери, а кадыровцы и вовсе отступают

Перехваченные разговоры русских военных свидетельствуют об огромных потерях среди захватчиков.

Об этом СБУ сообщает в Telegram-канале.

Свежие факты и аналитика – достоверно о войне с россией

"СБУ получила данные о военной тактике россиян: "получили пи*дюлей от Украины – спрятались, еще раз получили – снова спрятались". И так по кругу… Кажется, у этой схемы есть незначительный недостаток – применять ее можно, пока есть кому прятаться", — говорится в сообщении.

Так, в распоряжении украинских военных оказалась запись разговора российского солдата, который сейчас находится под Мариуполем.

"Прячемся мы нах*й. Нас е*ашат нахрен. Пид*асы е*аные говорят: "Все взяли, все взяли", а нас тут е*ут постоянно. Я зае*ался уже бинтовать и конечности грузить. 200-х – море, море, море, просто море… Эти е*анные кадыровцы отступили и все, всем пох*й. А мы стоим и нам прилетает постоянно", — говорит россиянин.

Напомним, что во вторник, 15 марта, ВСУ выгнали из Бучи в Киевской области кадыровцев. Во время бегства оккупанты бросили свою технику.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров несколько дней назад утверждал, что прибыл в Украину для помощи российским оккупантам, однако это оказалось ложью. Как оказалось, на самом деле Кадыров не покидал пределы Грозного. Во вторник, 15 марта глава Чечни в аэропорту Грозного встречал российских политиков.