На оружие уже не надеются: россияне просят родных идти к колдуньям (аудиоперехват)

Единственная возможность остаться в живых для русских солдат — вернуться на родину или сдаться в плен

Боевой дух российской армии настолько низок, что отдельные ее представители, участвующие в войне с Украиной, готовы обращаться за помощью к потусторонним силам. Об этом свидетельствует и один из последних перехватов разговоров оккупантов с их родными. Молодой парень, жалуясь на ужасные условия и все более точные попадания по ним от ВСУ, просит мать пойти к колдунье.

Аудиозапись опубликовали в Службе безопасности Украины.

По словам российского захватчика, сейчас их подразделение не нападает, а просто ждет, когда украинская армия отступит от определенного населенного пункта. Но вот незадача — наши защитники сдавать позиции не собираются.

"Ты у Дмитриевны? Попроси ее, чтобы она что-то сделала, — просит парень, тут же добавляя: — А то меня сегодня чуть не убило вообще два раза… В окопах сидим, а они с каждым днем все точнее и точнее бьют, скоро в окопы залетать будет".

Дальше в диалоге мать обещает ему, что попросит некую "Дмитриевну", а затем напоминает, чтобы тот держал при себе "ленточку". Как оказывается позже — речь о некой "заговоренной" георгиевской ленте, которой сейчас российский нацист решил обвязаться кругом пояса.

Общая циничность отношения родственников к российским солдатам зашкаливает — у матери солдата нет ни капли сочувствия в голосе, зато она уведомляет, что ему пообещали поднять зарплату на 28 тысяч рублей.

В СБУ отметили, что никакие обряды от российских колдуний армии захватчика не помогут.

"Лучше убирайтесь вон из Украины — так сохраните свою жизнь, — подчеркнул спикер СБУ Артем Дехтяренко. — Потому что если останетесь на нашей земле, вас будет ждать только один обряд — похоронный".

Напомним, ранее мы рассказывали, как некоторые из российских солдат беспокоятся о необходимости проехать через город Сумы — т.к. еще ни одна вражеская колонна полностью целой выбраться из этого населенного пункта не смогла.

Также СБУ рассказали, как себя чувствуют российские нацисты, которые уже две недели "кошмарят" Мариуполь. Спойлер — им достается от украинских защитников нехило.