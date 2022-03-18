Как российские букмекеры продолжают зарабатывать в Украине

Украинцы продолжают нести свои деньги в российские онлайн-казино даже несмотря на войну

Российский спорт практически полностью изолирован от мирового сообщества, а давление на российский бизнес растет с каждым днем. Более того, в Украине принят закон о национализации российского бизнеса, и уже есть первые плоды этого закона. Редакция решила посмотреть на другую сторону спорта и бизнеса – букмекеров. Как ключевой российский букмекер продолжает зарабатывать в Украине, и почему украинцы продолжают отдавать ему деньги?

1xbet

Материнская компания большого российского холдинга, который, как поговаривают, связан с ФСБ, продолжает работать в Украине с сайтом https://1xbet.com. Единственная компания из букмекеров, которая не приостановила коммуникации и продолжает привлекать клиентов. Прероллы, баннерная реклама, кликандеры – все это работает у "иксов" и привлекает игроков из Украины. Естественно, о поддержке Украины бренд не заявлял, что не мешает ей принимать ставки украинских игроков. По информации из открытых источников, создатели компании имеют непосредственное отношение к российским силовикам и очень часто фигурируют в различных "войнах" между силовыми ведомствами. Ну, и находятся в международном розыске.

Betwinner

Компания не имеет лицензии в Украине, но работает на сайте https://betwinner-ua.com/ и периодически проводит рекламные коммуникации. Одна из самых молодых компаний, по информации из различных источников – также представитель российского холдинга 1xbet. Несмотря на военное вторжение, сайт российской компании по-прежнему работает в Украине и принимает ставки украинских игроков, хоть и не был замечен в активных рекламных коммуникациях.

Мелбет

Компания владеет лицензией на деятельность онлайн-казино, но известна больше как букмекер. Официальный сайт https://melbetua.com/ua/, активен, но компания не проводит никаких рекламных коммуникаций, работая с состоявшейся базой украинских клиентов. По информации из различных источников – представитель российского холдинга 1xbet.

В то же время украинские букмекеры сделали свой выбор ясно и четко. Favbet прекратил работу в Беларуси, Parimatch Tech отозвал франшизу из россии.

Обе компании вместе с другим игроком Vbet помогают украинской армии: выделяют средства, отчисляют % от ставок, создали специальные кнопки для донатов. Коллективы брендов стали в ряды украинской армии, активно волонтерят.

Редакция призывает украинцев бойкотировать российский бизнес. Каждая ставка на ру ресурсе — это помощь экономике врага. Давайте помогать украинской армии и приближать нашу победу. Слава Украине!