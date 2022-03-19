Сообщения о смерти солдат рф появляются тысячами: что обнаружили волонтеры в сети

Потери российской армии, представители которой стали удобрением для плодородной украинской земли, поражают

Волонтеры международного разведывательного сообщества "InformNapalm" зафиксировали в соцсетях существенное увеличение публикаций некрологов о недавней смерти военнослужащих россии "в ходе спецоперации" в Украине.

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Интересными наблюдениями, касаемо распространения информации о ликвидированных на территории Украины российских нацистов представители "InformNapalm" поделились в субботу, 19 марта, в своем Telegram-канале.

В тексте публикации отмечается, что если в поисковой системе социальной сети "ВКонтакте" вбить поисковый запрос "погиб в ходе спецоперации", результаты, мягко говоря, могут шокировать, ведь частота постинга с новыми некрологами в среднем составляет 4 минуты и охватывает большую часть регионов российской федерации.

Такие данные выдает поисковая лента российской соцсети после запроса "погиб в ходе спецоперации"

Кроме этого, волонтеры отмечают, что даже эти впечатляющие показатели, скорее всего, "неполные", а в подтверждение своих данных всех неверующих и заинтересованных призывают убедиться самостоятельно:

"Кто имеет возможность включиться через VPN (из Украины) или по прямой ссылке, если вы за границей, — убедитесь сами ", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно официальным данным украинских ведомств, ряды оккупационных войск уменьшились уже на 14400 солдат и офицеров.