Укр

"Немає моск*ля": новое эффектное видео уничтожения артой российских захватчиков

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Никакие попытки спрятаться россиянам не помогут Новость обновлена 20 марта 2022, 10:15
Никакие попытки спрятаться россиянам не помогут

Армию захватчика ждет разочарование и гибель в Украине, если они не уйдут или не сдадутся

Украинские защитники продолжают достойно держать оборону против российских нацистов уже 25-й день подряд. Военнослужащие не забывают отчитываться перед народом о том, насколько эффективно уничтожаются вражеские подразделения.

К примеру, в субботу, 19 марта, ВСУ удалось ликвидировать часть военной техники, которую оккупанты пытались спрятать за постройками в одном из населенных пунктов, сообщает Генштаб.

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Место дислокации из-за соображений безопасности не раскрывается, но смотреть на работу украинской артиллерии от этого не менее приятно.

Оккупантов украинские военнослужащие называют "зайдами" и "моск*лями", а также радуются прицельному огню наших боевых установок.

Предупреждаем — на видео присутствует ненормативная лексика (18+).

Также мы рассказывали, что оккупантам не помогло сбежать от мощного украинского отпора даже цитирование популярного в рф фильма "Брат-2". Украинцы быстро рассказали врагам, "в чем же сила".

Кроме этого "Телеграф" показал видео из кабины одного из отечественных пилотов — в сети уже начали подозревать, что это может быть "призрак Киева".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Потери #ВСУ
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