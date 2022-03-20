Зеленский жестко ответил россии по поводу Крыма и Донбасса

Президент Украины готов встретиться с путиным лицом к лицу.

В воскресенье, 20 марта, на 25-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский заявил, что не будет обсуждать с кровавым диктатором владимиром путиным вопросы о признании аннексированного Крыма и "ЛДНР".

Соответствующий комментарий президент Украины дал в интервью CNN.

Зеленский отметил, что Украина не пойдет на компромиссы в вопросах ее территориальной целостности и суверенитета.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Мариупольцы мучаются и страдают, а вы с них тянете деньги? Пользователь Facebook Надежда Сухорукова осудила украинцев, которые наживаются на горе беженцев из Мариуполя.

"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ. Они не встречали российских солдат с букетами цветов, они встречали их храбро, они встречали их с оружием в руках", — заявил Зеленский.

Зеленский также добавил, что "нельзя силой заставлять другого президента признать что-либо", и россия "не может насильно завоевать расположение граждан другой страны".

Отметим, согласно опросу группы "Рейтинг" большинство украинцев хотят, чтобы переговоры Зеленского с путиным состоялись. Напомним, в Турции после переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом рф рассказали о четырех требованиях россии для осуществления очной встречи Зеленского и путина.