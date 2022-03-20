Зеленский жестко ответил россии по поводу Крыма и Донбасса
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3536
Президент Украины готов встретиться с путиным лицом к лицу.
В воскресенье, 20 марта, на 25-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский заявил, что не будет обсуждать с кровавым диктатором владимиром путиным вопросы о признании аннексированного Крыма и "ЛДНР".
Соответствующий комментарий президент Украины дал в интервью CNN.
Зеленский отметил, что Украина не пойдет на компромиссы в вопросах ее территориальной целостности и суверенитета.
"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ. Они не встречали российских солдат с букетами цветов, они встречали их храбро, они встречали их с оружием в руках", — заявил Зеленский.
Зеленский также добавил, что "нельзя силой заставлять другого президента признать что-либо", и россия "не может насильно завоевать расположение граждан другой страны".
Отметим, согласно опросу группы "Рейтинг" большинство украинцев хотят, чтобы переговоры Зеленского с путиным состоялись. Напомним, в Турции после переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом рф рассказали о четырех требованиях россии для осуществления очной встречи Зеленского и путина.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-