Укр

Крушить россиян их ракетами — как ВСУ используют технику оккупантов (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Украинские военные переоборудуют технику рф Новость обновлена 21 марта 2022, 08:11
Украинские военные переоборудуют технику рф

Каждая машина может принести пользу

Почти каждый день украинские воины сообщают, что им удалось не только разбить, но и захватить технику оккупантов. Она идет на хорошее дело – защиту нашей Родины. Вот только перед этим отправляется на ремонт и проходит важную модернизацию.

Телеканал CNN побывал "за кулисами" переработки. В Киеве на спецплощадке технику россиян приводят в порядок при необходимости, удаляют ненужные детали и "надевают" на нее украинскую символику.

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Технику маркируют сине-желтыми флагами
Технику маркируют сине-желтыми флагами

К примеру, часть артиллерийского комплекса оккупантов станет транспортом для перевозки раненых благодаря своим вездеходным качествам. Еще несколько машин уже ждут перевозки в украинские части. Хотя техника и ее оборудование стары, однако проблем не возникает, ведь у Украины и россии аналогичное оборудование. И даже устаревшие машины можно использовать с пользой.

Машина оккупантов готовится служить украинским воинам
Машина оккупантов готовится служить украинским воинам

Не только транспорт, но оружие наши военные передают на передовую. Среди последних поставок — захваченые 24 российские ракеты для "Урагана", которые украинские военные уже используют на захватчиках под Гостомелем. Это система залпового огня, такими ракетами оккупанты обстреливали Ахтырку, Харьков и другие украинские города.

По словам заместителя командующего подразделением Юрия Голдова, россияне деморализованы и часто убегают. Он привел пример, когда уничтожив первую машину, колонна остановилась, а солдаты скрылись, бросив технику.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе на море шел бой — предположительно подбили корабль россиян.

Теги:
#Украина #Техника #Військова техніка
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