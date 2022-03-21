Крушить россиян их ракетами — как ВСУ используют технику оккупантов (фото)

Каждая машина может принести пользу

Почти каждый день украинские воины сообщают, что им удалось не только разбить, но и захватить технику оккупантов. Она идет на хорошее дело – защиту нашей Родины. Вот только перед этим отправляется на ремонт и проходит важную модернизацию.

Телеканал CNN побывал "за кулисами" переработки. В Киеве на спецплощадке технику россиян приводят в порядок при необходимости, удаляют ненужные детали и "надевают" на нее украинскую символику.

Армия Украины уничтожает технику россиян — фото смотрите в нашем Telegram

Технику маркируют сине-желтыми флагами

К примеру, часть артиллерийского комплекса оккупантов станет транспортом для перевозки раненых благодаря своим вездеходным качествам. Еще несколько машин уже ждут перевозки в украинские части. Хотя техника и ее оборудование стары, однако проблем не возникает, ведь у Украины и россии аналогичное оборудование. И даже устаревшие машины можно использовать с пользой.

Машина оккупантов готовится служить украинским воинам

Не только транспорт, но оружие наши военные передают на передовую. Среди последних поставок — захваченые 24 российские ракеты для "Урагана", которые украинские военные уже используют на захватчиках под Гостомелем. Это система залпового огня, такими ракетами оккупанты обстреливали Ахтырку, Харьков и другие украинские города.

По словам заместителя командующего подразделением Юрия Голдова, россияне деморализованы и часто убегают. Он привел пример, когда уничтожив первую машину, колонна остановилась, а солдаты скрылись, бросив технику.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе на море шел бой — предположительно подбили корабль россиян.