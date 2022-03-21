В Мелитополе оккупанты "кошмарят" журналистов и приходят к ним с оружием по ночам

В понедельник российские оккупанты ворвались к ряду журналистов и блогеров

Российские силовики пытаются давить на представителей СМИ, которые живут во временно оккупированном Мелитополе.

В понедельник утром вооруженные люди наведались к ряду журналистов и блогеров — с кем-то провели беседу и отпустили, но несколько человек россияне продолжают удерживать.

В Мелитополе оккупационные войска вместе с силовиками эрефии всячески пытаются сломить горожан. Методы используют разные. Начинали с молчаливого созерцания мирных акций и предупреждений, затем перешли к их разгону и захвату участников, похищению активистов и чиновников, в числе которых был и городской голова Иван Федоров. Теперь добрались до журналистов и блогеров.

- Неделю назад меня вызывали на разговор оккупанты, предлагали их поддерживать, — сообщила в комментарии НСЖУ Анна Медведь – генеральный директор "МВ-холдинга", в который входит сайт, газета "Мелитопольские ведомости" и типография. – Встречались в редакции, в которую они проникли самовольно и обыскали. Хотят, чтобы мы были лояльны и их поддерживали. Я согласия не дала, и мы разошлись.

Но на этом оккупанты решили не останавливаться, и утром 21 марта вооруженные люди наведались уже к журналистам и основателю "МВ-холдинга".

- Ко мне домой постучали в 05:30, открыла дверь – на пороге пять вооруженных человек, — рассказала "Телеграфу" одна из журналисток редакции "МВ". – Сходу сказали: "Не пугайтесь, мы с миром, нам нужно только побеседовать, проедемте с нами". Дали собраться, проверили все гаджеты. Вывели на улицу, посадили в микроавтобус, довезли до родной редакции. Собеседники сказали, что представляют военную гражданскую администрацию, но "обаяние" спецслужб не спрячешь. Разговаривали предельно вежливо, пытались выяснить, кто пишет на сайт, где находятся другие журналисты Мелитополя, предлагали сотрудничество, дескать нам нужны профессионалы. Но я отказалась.

Примерно по такому же сценарию проходило и общение у других сотрудников редакции, а речь о двух журналистах Юлии Ольховской, Любови Чайке и выпускающем редакторе газеты "Мелитопольские ведомости" Евгении Борян. Их вскоре отпустили, а вот собственника "МВ-холдинга" и издателя Михаила Кумка отпустили только после обеда. При том, что он отошел от дел в последнее время и находится на пенсии, обратила внимание гендиректор холдинга Анна Медведь. Была задержана также супруга Михаила Владимировича – Вера Александровна и его дочь – Татьяна, которая является гражданкой Израиля. Последняя активно освещала в социальных сетях все, что происходит во время оккупации в городе, участвовала в работе фонда "Поддержка Мелитополя", собирала средства для помощи своим землякам за рубежом.

Не погнушались визитами оккупанты и в другие редакции. К примеру, они побывали в помещениях старейшей газеты региона "Новый день" и сайта Мелитополь.City. Но унесли ли что-то с собой пока неизвестно, на представителей редакции пока не выходили. Также рашисты пытались разыскать и других журналистов, скорей всего для профилактической беседы.

- Так сложилось, что я нахожусь за пределами Мелитополя, и сегодня, в 4 утра вооруженные люди наведались к моим родным в городе, — рассказала собкор газеты "Индустриальное Запорожье" Екатерина Данилина-Левочко. – Правда, немного промахнулись, по тому адресу, где меня искали, я уже не живу последние девять лет. Но приятного мало, когда в квартиру приходят люди с автоматами, проверяют телефоны, что-то вынюхивают.

Не чувствуют себя в безопасности и многие другие мелитопольцы, потому что оккупанты активно разыскивают активистов, участников АТО/ООС и их семьи (в городе, к примеру, россияне прочесывали квартиры в авиагородке, где живут военные, а также дома в южной части города).

Напомним, ранее оккупанты в Мелитополе сорвали патриотическую акцию горожан. Тогда пройти на кладбище удалось только двум людям — Татьяне Кумок и ее отцу. Женщина — израильтянка и показывает миру правду о происходящем в Мелитополе через свои соцсети. Она отметила, что части российских солдат стыдно за то, что происходит в Мелитополе, а "Братское кладбище" — мемориал памяти павших при освобождении Мелитополя от фашистов — закрыли якобы из-за риска прихода "мародеров и нацистов".