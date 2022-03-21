"Вове" изрядно навалили: украинские военные близ Запорожья подбили российский танк Т-90

Подбитый "Владимир" порадовал пользователей сети.

Украинские военные в Запорожской области на 26-й день противостояния российским оккупантам подбили танк Т-90 с красноречивым названием "Владимир".

Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Воинам одной из бригад удалось подбить современный российский основной боевой танк Т-90 "Владимир". "Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "нос", — сообщили украинские военные.

В сети подбитый танк "Владимир" был воспринят с юмором. Кое-кто написал, что это ему за то, что ездил по засеянному полю, а другие пользователи просили то же сделать с тем, в честь кого его назвали (с намеком на кровавого диктатора владимира путина).

Справка: Т-90 "Владимир" – современный российский основной боевой танк, созданный в конце 1980 – начале 1990-х годов. Индекс Т-90 был присвоен машине по личному распоряжению президента российской федерации. По данным 2010 года на вооружении российской армии находилось по разным данным от 250 до 500 Т-90.

Напомним, что за 25 дней войны россия потеряла около 15 тысяч солдат и офицеров, около 500 танков, более 1500 боевых бронированных машин, 97 самолетов, 121 вертолет и сотни единиц другой техники.

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