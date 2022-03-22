"Страшнее, чем в Чечне": СБУ перехватила разговор российских оккупантов под Николаевом

Половина российских оккупантов получила обморожение

Путинская армия под командованием генерала Якова Рязанцева, которая дислоцируется на Николаевщине, и воюет в Украине уже 27-й день, терпит поражение и находится в осаде.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Об этом свидетельствуют разговоры российских оккупантов, перехваченные СБУ.

Российский солдат рассказывает, что на 4-й день войны генерал пообещал им, что боевые действия в Украине завершатся за считанные часы. Однако затянулась она на недели.

Сами оккупанты ехали в Украину, чтобы победно пройти по городам как на параде. Но сейчас их взяли в кольцо, поэтому нынешнюю "задачу идти на Николаев" считают нереальной.

Жалуются, что не имеют палаток, буржуек, живут в окопах, которые вырыли сами. В 50% личного состава обморожение ног, но в госпитале их лечить не собираются, ведь даже 200-х не вывозят: "…здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались".

"Даже в Чечне в свое время такого не было. Намного было… Хоть ясно было", — жалуется оккупант.

Как сообщал "Телеграф", ранее в очередном перехваченном разговоре оккупанты жаловались, что их командование бежит, солдаты сидят без еды, оружия, денег и медпомощи.