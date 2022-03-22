Над Украиной сбито несколько российских ракет: фото

Оккупанты снова пытались разрушить украинские города

Во вторник, 22 мая, на двадцать седьмой день противостояния Украины российским путинским войскам, по всей Украине было особенно много воздушных тревог, и эти предупреждения были даны не зря. За день украинские ПВО уничтожили несколько вражеских ракет, в том числе крылатых и "Точки У".

Одна из ракет была сбита над Киевом, ее остатки упали в реку Днепр. Об этом в своем Telegram-канале рассказал советника министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"Предположительно "Точка У" — пишет Геращенко.

Также еще одну крылатую ракету сбили над Одессой. Об этом сообщил Telegram-канал "Новости Одесса Украина война".

Помимо этого председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов на свой странице в Фейсбуке сообщил, что на Виннитчине сбили российскую крылатую ракету "Искандер". Судя по фото, ее обломки упали на поле.

Как сообщал "Телеграф", за 26 дней войны российские военные потеряли более 15 тысяч человек и тысячи единиц военной техники в попытке захвата Украины. Также по данным Генштаба, украинская бомбардировочная и штурмовая авиация продолжает наносить сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.