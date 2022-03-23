Украинские десантники уничтожили группу "непростых" оккупантов: фото

В сети отметили, что оружие у российских оккупантов было довольно серьезное

Украинские десантники уничтожили группу российских оккупантов, которые продолжают воевать в Украине уже 28-й день.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Агрессор полностью отплатит за каждую украинскую слезу, за каждую сироту и вдову, за каждый выпущенный снаряд, ракету и бомбу, за каждый разрушенный украинский дом, – отмечают десантники.

Уничтоженные российские оккупанты

Оружие россиян

При этом в комментариях под фото с оружием россиян, пользователи отметили, что оккупанты попались "непростые" и что оружие у них было довольно серьезное. "Непростые попались, непростые", "Автоматы "Вал" (бесшумный автомат, — прим.ред.), какие-то пеленгаторы, гранатомет новой модификации", — заметили пользователи.

Следует отметить, что подразделения украинского десанта с первой волны широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины успешно выполняют боевые задания на наиболее важных направлениях, демонстрируя мужество, героизм и высокий профессионализм.

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За это время "маруновые береты" уничтожили сотни российских оккупантов и превратили в металлолом тысячи тонн вражеской военной техники.

Как сообщал "Телеграф", украинские бойцы за сутки уничтожили более 300 оккупантов.