Гуманитарным коридором из Рубежного эвакуировали 80 человек – глава ОВА Гайдай

Жизни эвакуированных ничто не угрожает, они направляются автобусами к железнодорожным вокзалам

Для эвакуации из Рубежного в Луганской области 23 марта сработал гуманитарный коридор, которым удалось вывезти 80 местных жителей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Мы внимательно следим за ситуацией безопасности в каждом населенном пункте, где запланирован вывоз людей. Напряженно в Рубежном, впрочем, эвакуировать удалось всех желающих – 80 местных жителей", — написал Гайдай в Телеграмм.

По его данным, жизни эвакуированных ничто не угрожает, они направляются автобусами к железнодорожным вокзалам, а оттуда их маршрут будет пролегать в западные регионы.

"Там их уже ожидает волонтерское сообщество, которое поможет с едой и жильем", — добавил глава ОВА.

Между тем эвакуация из населенных пунктов Луганщины продолжается.

На 23 марта назначены следующие пункты сбора:

- Рубежное – ул. Чехова, 11;

- Нижнее – ул. Парковая, 13;

- Лисичанск – ул. Сосюры, 324 и РТИ, кв. 40 лет Победы;

- Северодонецк – пр. Химиков, 28;

- Горское – ул. Гагарина, 13.