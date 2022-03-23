Укр

Гуманитарным коридором из Рубежного эвакуировали 80 человек – глава ОВА Гайдай

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
47
Гуманитарным коридором из Рубежного эвакуировали 80 человек – глава ОВА Гайдай Новость обновлена 23 марта 2022, 14:43

Жизни эвакуированных ничто не угрожает, они направляются автобусами к железнодорожным вокзалам

Для эвакуации из Рубежного в Луганской области 23 марта сработал гуманитарный коридор, которым удалось вывезти 80 местных жителей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Мы внимательно следим за ситуацией безопасности в каждом населенном пункте, где запланирован вывоз людей. Напряженно в Рубежном, впрочем, эвакуировать удалось всех желающих – 80 местных жителей", — написал Гайдай в Телеграмм.

По его данным, жизни эвакуированных ничто не угрожает, они направляются автобусами к железнодорожным вокзалам, а оттуда их маршрут будет пролегать в западные регионы.

"Там их уже ожидает волонтерское сообщество, которое поможет с едой и жильем", — добавил глава ОВА.

Между тем эвакуация из населенных пунктов Луганщины продолжается.

На 23 марта назначены следующие пункты сбора:

- Рубежное – ул. Чехова, 11;

- Нижнее – ул. Парковая, 13;

- Лисичанск – ул. Сосюры, 324 и РТИ, кв. 40 лет Победы;

- Северодонецк – пр. Химиков, 28;

- Горское – ул. Гагарина, 13.

Теги:
#Луганская область #Эвакуация #Война #Сергей Гайдай
Российский кровавый диктатор всерьез становится целью для своих же
Новости России
Олигархи в россии уже думают над убийством путина - разведка
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российский кровавый диктатор всерьез становится целью для своих же
Олигархи в россии уже думают над убийством путина - разведка
Дата публикации
Категория
Президент подчеркнул, что РФ вторжением в Украину дестабилизировала весь мир
Зеленский рассказал Японии, что та может сделать против россии
Дата публикации
Категория
сергей шойгу не появляется на публике уже вторую неделю
шойгу таинственно исчез: в рф обратили внимание на странность
Дата публикации
Категория
Оккупанты поражены тем, как живут украинцы: перехват разговора
Оккупанты поражены тем, как живут украинцы: перехват разговора
Дата публикации
Категория
Украина 28-й день отражает российское нападение
Война — день 28: россия уже потеряла в Украине больше, чем за все годы в Афгане, но продолжает агрессию